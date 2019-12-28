Samanyolu Haber /Gündem / Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi için yurtdışı yasağı kalktı... Ülkesine gitti /28 Aralık 2019 10:22

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi için yurtdışı yasağı kalktı... Ülkesine gitti

Yurtdışı yasağı kalktı, şüpheli bir biçimde ölen Britanyalı istihbaratçının eşi Emma, Londra'ya uçtu

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İstanbul'da şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Britanyalı istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Winber yurtdışı yasağının kaldırılmasının ardından Türkiye'den ayrıldı.

 
 Winber'in yurtdışı yasağı cenazeye katılabilmesi için kaldırıldı. Winber'in hafta başında Britanya'ya uçtuğu belirtildi.

Emma Winberg yurtdışı çıkış yasağının ardından ne Beyoğlu’ndaki ofise ne de Büyükada’daki evine uğramadı. Herhangi bir basın kuruluşuna da konuşmadı. Geçtiğimiz hafta Emma Winberg’in avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Avukatlar, Le Mesurier’in cenazesinin defni için Emma Winberg’in beklendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu hafta başı yurtdışı çıkış yasağını, ‘soruşturmada gelinen aşama ve şahsın eşinin cenazesine katılma talebi’ gerekçesiyle kaldırdı.  Emma Winberg perşembe günü İngiliz Hava Yolları’nın uçağıyla İstanbul’dan Londra’ya uçtu.
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