Samanyolu Haber /Dünya / Ölü bulunan penguenin midesinden bakın ne çıktı /22 Eylül 2020 21:58

Ölü bulunan penguenin midesinden bakın ne çıktı

Brezilya'da ölü olarak bulunan bir penguenin midesinden maske çıkması, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan olumsuzlukları bir kez daha akla getirdi.

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Brezilya'da bir plajda ölü olarak bulunan penguenin midesinden N95 tıbbi maske çıktı.

Brezilya’da meydana gelen olay da tıbbi malzemelerinin dikkatsizce elden çıkarılmasının çevreye nasıl zarar verdiğinin bir diğer örneği oldu. Sao Paulo'nun kuzeyinde bulunan Sao Sebastian bölgesindeki Juquehy plajında ölü bir Macellan pengueni bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinden göç etme sırasında sürüsünün geri kalanından kopup kaybolduğu düşünülen penguenin ölüm nedenini öğrenmek için otopsi yapıldı. Hayvanın midesinden sanayide ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele etmek için yaygın bir şekilde kullanılan N95 tıbbi maske çıktı.


"Verdiği zararın açık kanıtı"

Sivil toplum kuruluşu olan Instituto Argonauta Başkanı Hugo Gallo Neto, "Maskeler konusunda zaten uyarıda bulunmuştuk. Bu olay, bu tür atıkların deniz faunasına zarar verdiği ve ölüme sebebiyet olduğunun açık bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

Neto, “Başkalarını da enfekte etme riski bulunan bu hastane atığını atmak, onu uygun yere atmayan kişinin sorumsuzluğunu da gösteriyor” diye ekledi.

Kuruluştan yapılan açıklamada ayrıca, Sao Paulo'nun kuzey kıyı şeridindeki plajlarda son beş ay içinde 113 maskenin bulunduğu da belirtildi.
 
"Sadece yüzde biri yanlış atılsa aylık 10 milyon maske demek"

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan  (WWF) haziran ayında yapılan açıklamada, hastanede kullanılan koruyucu malzemelerinin yanlış bir şekilde atılması konusunda uyarıda bulunulumuş, çevreye yeni bir tehdit oluşturabileceği belirtilmişti:

"Eğer sadece maskelerinin yüzde biri yanlış atılsa, muhtemelen bu maskeler doğaya yayılacak. Bu da aylık olarak çevreye 10 milyon maskenin dağılmasıyla sonuçlanacak.”
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