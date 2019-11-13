Ölü olarak bulunan İngiliz ajanın evinden bakın neler çıktı

Karaköy'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Gayrettep'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.



Olayın ardından polis ekiplerinin, Le Mesurier'in 1 yıllık eşi ile yaşadığı evde yaptığı araştırmada harita ve krokiler bulunduğu iddia edildi. Harita ve krokilerin nereye ait olduğu ise araştırılırken, soruşturmaya İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nin yanı sıra Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.





EŞİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ'NDE





Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, yanında bir kişiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.