Ölü sayısı 2 bini aştı

Çin’de yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 4’e yükseldi. Bir kişi de Hong Kong özel bölgesinde hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı son iki gündür süren düşüş eğilimini takip etti. Dün belirlenen yeni vaka sayısı 1744 olarak kayda geçti.







Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen hasta sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı.





Ülkede durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.