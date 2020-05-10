Samanyolu Haber /Dünya / Ölü sayısı 300 bine yaklaştı /10 Mayıs 2020 19:29

Ölü sayısı 300 bine yaklaştı

12 Aralık 2019'da Çin'de görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bütün dünyaya yayılırken, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vak'alara dair verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye ulaştı. 

Şu ana kadar 4 milyon 97 bin 429 kişiye Koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs bulaşan 1 milyon 431 bin 967 kişi iyileşirken, 2 milyon 385 bin 300 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Amerika'da morglarda yer kalmayınca ceset torbasına konular cesetler odalara yığıldı.

AMERİKA SALGININ MERKEZ ÜSSÜ HÂLİNE GELDİ

Covid-19 sebebiyle bugüne kadar en fazla can kaybı 80 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görüldü. 

Amerika'yı 31 bin 587 ile İngiltere takip etti. İtalya'da 30 bin 395, İspanya'da 26 bin 478, Fransa'da 26 bin 310 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya'da 10 bin 627, Belçika'da 8 bin 581, Almanya'da 7 bin 549, İran'da 6 bin 589, Hollanda'da 5 bin 422  ölümlü vak'a kaydedildi. Kanada'da 4 bin 693, Çin'de 4 bin 633 kişi öldü.

KORONA'DA 1.000'DEN FAZLA CAN KAYBI GÖRÜLEN ÜLKELER:
Türkiye: 3 bin 786
İsveç: 3 bin 220
Meksika: 3 bin 160
Hindistan: 2 bin 101
İsviçre: 1.830
Rusya:1.827
Peru: 1.814
Ekvador: 1.717
İrlanda: 1.446
Portekiz:1.126
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