Ölü sayısı 300 bine yaklaştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vak'alara dair verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye ulaştı.





Şu ana kadar 4 milyon 97 bin 429 kişiye Koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs bulaşan 1 milyon 431 bin 967 kişi iyileşirken, 2 milyon 385 bin 300 kişinin ise tedavisi sürüyor.







Amerika'da morglarda yer kalmayınca ceset torbasına konular cesetler odalara yığıldı.





AMERİKA SALGININ MERKEZ ÜSSÜ HÂLİNE GELDİ





Covid-19 sebebiyle bugüne kadar en fazla can kaybı 80 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görüldü.





Amerika'yı 31 bin 587 ile İngiltere takip etti. İtalya'da 30 bin 395, İspanya'da 26 bin 478, Fransa'da 26 bin 310 kişi hayatını kaybetti.





Brezilya'da 10 bin 627, Belçika'da 8 bin 581, Almanya'da 7 bin 549, İran'da 6 bin 589, Hollanda'da 5 bin 422 ölümlü vak'a kaydedildi. Kanada'da 4 bin 693, Çin'de 4 bin 633 kişi öldü.





KORONA'DA 1.000'DEN FAZLA CAN KAYBI GÖRÜLEN ÜLKELER:

Türkiye: 3 bin 786



İsveç: 3 bin 220

Meksika: 3 bin 160

Hindistan: 2 bin 101

İsviçre: 1.830

Rusya:1.827

Peru: 1.814

Ekvador: 1.717

İrlanda: 1.446

Portekiz:1.126