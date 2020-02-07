Samanyolu Haber /Dünya / Ölü sayısı 637: Bir günde 73 kişi hayatını kaybetti /07 Şubat 2020 09:56

Ölü sayısı 637: Bir günde 73 kişi hayatını kaybetti

Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.

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Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636’sı Çin ana karasında biri Hong Kong’da olmak üzere 637’ye çıktı.

Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı.

Çin'in en büyük ikinci şirketi Tencent, koronavirüsten ölenlerin sayısını 24 bin olarak paylaştı
Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

24 SAATTE 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bununla birlikte Çin ana karası dışında vak7a sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 24, Makau’da 10’a çıktı.

Ayrıca, son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 69’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde ise birer kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise Hubey’de 22 bin 112'yi bulurken, salgının yoğunlaştığı eyaletlerden Guangodong’da 1018, Cıciang’da 1006, Hınan’da 914, Hunan’da 772, Anhui’de 665, Ciangşi’de 661, Ciangsu’da 408, Şandong’da 344, Sıçuan’da 344, Heylongciang’da 277 vaka görüldü.

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