Ölü sayısı açıklananın en az üç katı çıktı!

Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), Rusya'da 2020 yılında ocak-kasım ayları arasında bir önceki yıla kıyasla 229 bin 700 daha fazla ölüm yaşandığını duyurdu.







Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, 229 bin 700 kişiden yüzde 81'inden fazlasının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Söz konusu veri Rusya'da 186 binden fazla kişinin Koronavirüs'ten hayatını kaybettiği anlamına geliyor.





VLADİMİR PUTİN "İYİ İŞ ÇIKARDIK" DEMİŞTİ





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aylarda sık sık Rusya'nın salgında "düşük ölüm oranına" sahip olduğunu ve Batı ülkelerinden daha iyi bir iş çıkardıklarını söylemişti.





3 milyon vak'ayı aşmasına rağmen Rusya'da resmi ölü sayısı 55 bin 265'ti. Virüsten benzer şekilde ağır etkilenen diğer ülkelerde ölüm oranı çok daha yüksekti.