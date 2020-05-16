Samanyolu Haber /Gündem / "Evde kalalım" çağrısı /16 Mayıs 2020 20:23

"Evde kalalım" çağrısı

Türkiye'de son 24 saatte 41 kişi daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı 4 bin 96'ya, toplam vak'a sayısı 148 bin 67'ye yükseldi. Hükûmet normalleşme adımları atarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evde kalalım." dedi.

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İlk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bütün dünyaya yayıldı. Şu ana kadar 4 milyon 680 bin kişi Korona teşhisi konulurken, ölü sayısı 310 bin 616'ya yükseldi. 

Türkiye'de ise son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybetti. 1.610 yeni vak'anın tespit edilirken toplam vak'a sayısı 148 bin 67'ye yükseldi. Can kaybı ise 4 bin 96. 


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım hasta sayısı ve yoğun bakımda vefat eden hasta sayısının oranının azaldığını söyledi.

BAKANDAN "EVDE KALALIM" ÇAĞRISI

Koca, "İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüs'ün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." dedi.
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