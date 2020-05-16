"Evde kalalım" çağrısı

İlk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bütün dünyaya yayıldı. Şu ana kadar 4 milyon 680 bin kişi Korona teşhisi konulurken, ölü sayısı 310 bin 616'ya yükseldi.





Türkiye'de ise son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybetti. 1.610 yeni vak'anın tespit edilirken toplam vak'a sayısı 148 bin 67'ye yükseldi. Can kaybı ise 4 bin 96.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım hasta sayısı ve yoğun bakımda vefat eden hasta sayısının oranının azaldığını söyledi.





BAKANDAN "EVDE KALALIM" ÇAĞRISI





Koca, "İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüs'ün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." dedi.