Ölü sayısı yükseliyor, yüzlerce kayıp var: Hong Kong'da yangın faciası

Hong Kong'da sekiz gökdelenden oluşan bir sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi. Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesi itfaiye yetkilileri, 51 kişinin olay yerinde, dört kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. 279 kişiden hâlâ haber alınamıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Hong Kong sağlık yetkilileri de yangında 70'den fazla kişinin yaralandığını, çoğunlukla yanık ve solunum sorunları nedeniyle tedavi altında olduğunu bildirdi.





İtfaiye yetkilileri, sekiz gökdelenden oluşan sitede sadece bir apartmanın yangından etkilenmediğini, diğer dört apartmanda yangın söndürülürken üçünde yangının kontrol altına alındığını bildirdi.





2000 daireli sitede evlerinden tahliye edilen insanlar acil durum barınaklarına yerleştirildi.





Sekiz gökdelende toplam 2 bin dairenin yer aldığı ve yaklaşık 4 bin 800 kişinin yaşadığı belirtiliyor. 1980'li yıllarda inşa edilen gökdelenlerde kapsamlı tadilat yapılmakta olduğu kaydedildi.





İnşaat şirketinden 3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili bir inşaat şirketinde çalışan üç kişi taksirle öldürme şüphesiyle gözaltına alındı. Kişilerden ikisinin şirkette yönetici, birinin mühendislik danışmanı olduğu bildirildi. Polis, olayda inşaat şirketi yetkililerinin ağır ihmali üzerinde duruyor.





Yetkililer, yangının olağandışı hızda yayılmasından dolayı gökdelenlerin dış cephesindeki bazı malzemelerin yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığından şüpheleniyor.





Polis ayrıca, yangından etkilenmeyen binada yapılan incelemelerde her katta asansörün yanındaki pencerelere yüksek derecede yanıcı olan strafor yapıştırılmış olduğunu tespit etti.





Yangın, 32 katlı bir gökdelenin dış iskelelerinde başlamış, ardından bambu iskele ve inşaat ağları üzerinden binanın içine ve diğer binalara yayılmıştı. Yangının hızla yayılmasında rüzgârlı hava koşullarının da etkili olduğu tahmin ediliyor.