Ölüden de bulaşıyor!

Dünyada 2 milyona yakın kişiye bulaşan ve şu ana kadar 120 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) nasıl yayıldığına dair her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.





Hayatını kaybeden insanlardan virüs bulaşıp bulaşmayacağı bir soru işareti olarak durmakla beraber Tayland'da ölü bir insandan Koronavirüs bulaşan ilk vak'a tespit edildi.





Başşehir Bangkok’ta RVT Tıp Merkezi’nden Won Sriwijitalai ve Çin Hainan Tıp Üniversitesi’nden Virof Wiwanitkit’in pazar günü Journal of Forensic and Legal Medicine’da yayımlanan raporunda, Tayland’da bir adli tıp uzmanına ölü bir insandan Koronavirüs bulaştığı aktarıldı.





SAĞLIK ÇALIŞANLARI YANINDA ONLAR DA RİSK ALTINDA





Bu vak'a adli birimlerinde ve cenaze hizmeti sunan kurumlarde dezenfeksiyonun ihmal edilmemesi gerektiğini bir kere daha gözler önüne serdi. Makalenin yazarları, ameliyathanelerde uygulanan dezenfeksiyon işlemlerinin adli tıp merkezlerinde de uygulanması gerektiğini söyledi.





John Jay Ceza Hukuku Okulu’nda patoloji profesörü olan Angelique Corthals, sadece tıp uzmanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenaze evlerinde çalışan insanların da korunması gerektiğini belirtti.





"SARS-CoV-2" olarak isimlendirilen yeni tip Koronavirüs'ün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı henüz belli değil.





Aynı zamanda virüsün ölü bir insandan bulaşıp bulaşmayacağı da soru işaretleri arasında yer alıyor.





CENAZE HİZMETLERİNDE KORUYUCU EKİPMAN KULLANILMALI





Ebola, ölü bedenlerden bulaştığı bilinen virüslerden biriydi.





Dünya Sağlık Örgütü, Ebola’nın yanında hepatit, tüberküloz ve koleranın da cenaze işlerinde çalışan insanlar için risk olduğunu kabul ediyor.





New Haven Üniversitesi’nde sağlık politikası uzmanı olarak görev yapan Summer Johnson McGee, canlı ya da ölü bir koronavirüs vakası ile temas eden herkesin virüsten korunmak için koruyucu ekipman kullanması gerektiğini söyledi.





Hemen hemen bütün ülkelerde Koronavirüs dışı sebeplerle hayatını kaybeden insanlarda Koronavirüs'ün varlığı test edilmiyor.





Bu yüzden özellikle adli tıp uzmanları, morg teknisyenleri ve cenaze hizmeti sunan insanlar tehdit altında olarak değerlendiriliyor.





Özellikle otopsi ve devamındaki araştırmalar adli tıp uzmanları için ciddi bir risk oluşturuyor.