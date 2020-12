17/25 Aralık 2013 Türkiye’de zamanın akışının değiştiği bir dönüm noktası. Reza Zarrab ve Hakan Atilla’nın New York mahkemelerindeki itiraflarıyla dünya yolsuzluk tarihine büyük harflerle kazınan bu dönem, Türkiye’de ciddi bir karartmaya maruz kalmakta ve gerçekler hafızalardan silinmeye çalışılmaktadır. İktidarı, muhalefeti, kamuoyu ve medyasıyla bütün bir ülke şiddetli bir elekten geçerken, bir taraftan vıcık vıcık garabet ve ayıp kanalizasyonuna; diğer taraftan da bütün bunların karşısında izzet ve haysiyetli duruşun dupduru çağlayanına sahne olmuş ibretlik bir dönemdir.







Ahmet Kurucan, yakında çıkacak yeni kitabında bu dönemi “Oluklar Çift” başlığıyla isimlendirirken tam da bu karşıtlığa parmak basıyor. Boğazına kadar yolsuzluk ve ahlaksızlık bataklığına batmış iktidarın çirkefliğine ve zulmüne mukabil Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sergilediği hak müdafaasını ve yapmış olduğu değerlendirmeleri en yakın şahitlerden biri olarak gelecek nesillere emanet ediyor.





Kitabın yazılış gayesi çok kritik bir dönem hakkında tarihe malzeme bırakmak. Zira yaşanan sıkıntılara Hocaefendi’nin bakış açılarının, geliştirilen karşı tavır alışlar ve nefsî müdafaaların arka planını görmek, hem o günleri yaşayan hem de gelecekte bunları değerlendirecek kişiler için önem arz ediyor. Böylece o günden değerlendirecek ehl-i insaf kişiler, önlerinde bir malzeme bulma imkânına sahip olacaklardır. Şimdilerde Firavun’un Hz. Musa’ya tanıdığı müdafaa hakkını bile linç ettikleri muhataplarına tanımayan insanlar var; var ama bu devran bittiğinde “Yahu! Biz ne yaşadık?” diye geriye dönüp bakacak, yaşananlara ve yaşadıklarına anlam vermeye çalışacak bir kitle olacak. Yaşananlar akademik çalışmalara konu teşkil edecek. İşte o gün geldiğinde araştırmacıların kaynak olarak kullanabilecekleri bir eser Oluklar Çift: 17/25’ten 15 Temmuz’a Bir Türkiye Panoraması.





Evet, insanlık tarihinin çok defa gördüğü yeni bir zulüm yaşanıyor Anadolu topraklarında. Âsık Ruhsatî’nin dediği gibi “Ne mert belli ne de namert.” İtibar suikastı tabiri çok hafif kalıyor Hocaefendi ve cemaate yapılanlar karşısında. Zamanın Dışişleri Bakanı’nın hatırlattığı gibi devlet için evlatlar feda ediliyor. Devlet, ceberût yönünü kullanarak bir dinî cemaati ya da dünya genelinde kurumsal düzlemde eğitim, diyalog ve insanî yardım faaliyetlerinde bulunan bir sivil toplumu toptan yok etmek için mücadele ediyor. Tarihi günler bugünler ve elbet bir gün gelecek, bitecek. 46 yıl hükümranlık süren Kanuni Sultan Süleyman’a kalmayan bu devlet şu andaki muktedirlere de kalmayacak. Ve o günler geldiğinde akl-ı selim sahibi insanlar bu dönemi bütün yönleri ile analiz ederken “Oluklar Çift” gibi eserlerin şahitliğine başvuracak.





NOT: Ocak ayı içinde hem Avrupa’da hem de Amerika’da satışa sunulması planlanan kitaptan elde edilecek gelir Almanya’da mağdurlara yardım amacıyla kurulmuş Time to Help isimli vakfa bağışlanacaktır.