Samanyolu Haber /Gündem / Ölüm döşeğinde tahliye edilen avukat Süleyman Yıldırım vefat etti /08 Aralık 2025 13:12

Ölüm döşeğinde tahliye edilen avukat Süleyman Yıldırım vefat etti

Cezaevinde tedavisi aylara yayılan gecikmeler nedeniyle bir bacağını kaybeden ve 3. evre akciğer kanseri teşhisi alan avukat Süleyman Yıldırım (59), yalnızca ölüm döşeğinde tahliye edilmesinin ardından tedavi görebilmişti.Yıldırım İzmir Şehir Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

Denizli Barosu’na kayıtlı olarak yaklaşık 30 yıl avukatlık yapan Süleyman Yıldırım, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 27 Temmuz 2025’te tutuklandı. Yıllardır kronik sağlık sorunları bulunan Yıldırım, tutuklandığı gün tedavi amacıyla gittiği Denizli Devlet Hastanesi’nden doğrudan cezaevine götürüldü.

Sevinç Özarslan'ın haberine göre hastane doktorları, kısa süre sonra “Hastanede kalması gerekir” raporu vererek Yıldırım’ın cezaevi koşullarında tedavi edilemeyeceğini bildirmesine rağmen Yıldırım yeniden cezaevine gönderildi. Bu karar, ilerleyen süreçte geri dönüşü olmayan sağlık kayıplarına yol açtı.

GECİKMİŞ TEDAVİNİN AĞIR SONUCU: BACAK KAYBI

Cezaevindeki yetersiz ve gecikmiş müdahaleler nedeniyle Yıldırım’ın sağlık durumu hızla kötüleşti. 6 Eylül’de yoğun bakıma alınan Yıldırım, kısa süre sonra kalp ameliyatı geçirdi. Ancak ağır sağlık durumuna rağmen gerekli değerlendirmelerin zamanında yapılmaması, bacağındaki dolaşım bozukluğunun ilerlemesine neden oldu.

1 Ekim’de Yıldırım’ın sol bacağı diz altından kesildi. Denizli Devlet Hastanesi, “Cezaevinde kalamaz, yolculuk dahi yapamaz” yönünde net raporlar verse de, Adli Tıp Kurumu Yıldırım’ı İstanbul’a çağırdı. Sağlık durumu yolculuğa müsait olmayan Yıldırım için infaz erteleme talebi yine reddedildi.

HASTANEDE YOĞUN BAKIMDAYKEN BİLE TAHLİYE EDİLMEDİ

Yıldırım 1 Aralık’ta entübe edildi. Bu süreçte gerek avukatları gerekse ailesi defalarca infaz erteleme başvurusu yaparak Yıldırım’ın artık cezaevi statüsünde tutulmasının hayatını riske attığını vurguladı. Buna rağmen talepler reddedilmeye devam etti.

Sağlık durumu iyice ağırlaşınca yapılan ikinci başvuruda üç aylık infaz ertelemesi verilerek Yıldırım ancak ölüm döşeğinde tahliye edildi. Tahliye edildiğinde 40 kiloya kadar düştüğü, günlerce beslenemediği ve tedavisinde ciddi aksamalar olduğu ailesi tarafından dile getirildi.

“TEDAVİSİNİ ENGELLEDİLER”

TR724’e konuşan bir aile yakını, Yıldırım’ın yıllarca dürüstlüğü, meslek ahlakı ve karakteriyle tanınan bir hukukçu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“45 yıllık arkadaşım, hayatımda yanlışına rastlamadığım mükemmel bir insandı. Cezaevinde tedavisini yaptırmadılar; sağlık hakkı, yaşam hakkı engellendi. Tedavi etmeyip hapsedip ardından da ölümüne sebep oldular. Kendisi bir hukuk kahramanıydı.”

YILLARINI HUKUKA VERDİ

1991’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yıldırım, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaklaşık 30 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. 15 Temmuz sonrasındaki OHAL döneminde tutuklanarak 10 ay cezaevinde kalan Yıldırım, Bank Asya hesabı, çocuklarının kapatılan okullarda okuması ve ByLock iddiası gerekçeleriyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevine gönderildiği ikinci süreçte sağlık durumu geri dönülmez biçimde bozuldu.

SON NEFESİNİ AİLESİNİN YANINDA VERDİ

Tahliye edildikten sonra ailesiyle kısa bir süre görüşebilen Yıldırım’ın yaşadığı ihmalleri kendisinin de dile getirdiği öğrenildi. “Cezaevindeyken tedavi yapılmadı, burada da yapılmadı” dediği belirtiliyor.

Tüm bu sürecin ardından Süleyman Yıldırım, bu sabah İzmir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Dört çocuk babası Yıldırım’ın cenazesi memleketi Denizli’de toprağa verilecek.
