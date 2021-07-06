Samanyolu Haber /Gündem / Ölüm istatistiklerini saklayan TÜİK, doğum sayılarını paylaştı /06 Temmuz 2021 12:49

Ölüm istatistiklerini saklayan TÜİK, doğum sayılarını paylaştı

Covid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılı ölüm istatistiklerini açıklamayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğum istatistiklerini açıkladı. 1 milyon 112 bin 859 yeni doğan bebeğin olduğu Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 384 bin 680 kişiye ulaşarak, nüfus büyüklüğü açısından 235 ülke arasında 19. sırada yer aldı.

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Her yıl Haziran ayında bir önceki yılın ölüm istatistiklerini açıklayan TÜİK'in bu yıl 2020 yılı ölümlerini açıklamaması eleştirileri sürerken, TÜİK 2020 doğum istatistiklerini açıkladı. Kamuoyunda ve bilim çevrelerinde 2020 yılında ölümlerin açıklanandan çok daha fazla olduğu için istatistiklerin yayınlanmadığı eleştirilerine,  “İdari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olmasını gerekçe gösteren TÜİK'in verilerine göre Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 235 ülke arasında 19. sırada yer aldı.

DÜNYA NÜFUSU 7 MİLYAR 794 MİLYON

TÜİK  açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler'in nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusu 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 380 milyon 4 bin 385 kişi ile Hindistan, 331 milyon 2 bin 647 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,4’ünü oluşturdu. Türkiye, 83 milyon 384 bin 680 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1’ini oluşturdu.

1 MİLYON 112 BİN 859 BEBEK DOĞDU

Sözcü'de yer alan haberde, canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 186 bin 560 iken, 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

EN ÇOK ÇOCUK ŞANLIURFA'DA DOĞDU

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.
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