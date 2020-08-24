Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik'in durumu ağırlaştı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan avukat Ebru Timtik’in sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen paylaşımda, “Ebru'nun durumu çok kötüleşti. Sıvı ve vitamin tüketimi durma noktasında. Karnında şişlik var. Herkesi zorla müdahaleye karşı Bakırköy’e çağırıyoruz. Artık her saniye önemli yarın çok geç olabilir” denildi.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik’in durumunun kötüye gittiğini duyuran Avukat Aileleri, “Herkesi zorla müdahaleye karşı Bakırköy’e çağırıyoruz. Artık her saniye önemli yarın çok geç olabilir” çağrısında bulundu.

Twitter'da #EbruÖlüyorAcilTahliye etiketiyle başlatılan kampanyada Adli Tıp Kurumu raporuna rağmen tahliye edilmeyen edilmeyen Timtik için acilen tahliye çağrısı yapılıyor.





Çağdaş Hukukçular Derneği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki insan, tüm hukuk kuralları ayaklar altına alınarak ve planlanmış şekilde, işkence altında öldürülüyor. Onların yaşaması için hukuka uygun ve tek yol olan bir tahliye kararını dahi verememekten sorumlu olacaksınız. Bu kadar utanç size bile fazla, #EbruÖlüyorAcilTahliye" ifadeleriyle Ebru Timtik'in tahliye edilmemesine tepki gösterdi.





HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da Timtik'in durumuna ilişkin bilgi vererek, Adalet Bakanlığı'na tepki gösterdi. "Ölüyor!!! Yeter artık!!! Ölsün mü istiyorsunuz??" ifadelerini kullanan Gergerlioğlu'nun paylaşımı şu şekilde:





"Ebru Timtik için artık günler değil neredeyse saatleri sayıyoruz. Tıbbı tablosu çok kötü. Sıvıyı damla damla aliyor. Başını ve bedenini taşıyamıyor. Ağız yaraları nedeniyle konuşamıyor, yutkunamıyor. Karnı şişti"