Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik'in sağlık durumu kritik

Ölüm orucundaki Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Ebru Timtik ile görüşen avukat Betül Vangölü Kozağaçlı, Timtik’in son durumu ile ilgili bilgi verdi.





Ölüm orucundaki avukatlarla ilgili acilen tahliye kararı talep ettiklerini ifade eden Kozağaçlı, Timtik’in özellikle sindirim sistemindeki bozulma yüzünden çok acı çektiğini söyledi.





DURUMU ENDİŞE VERİCİ

Timtik’i çok bitkin, çok halsiz ve çok zayıf olarak tarif eden Kozağaçlı: “Çok bitkin, konuşmaya çalışıyor sesi çıkmıyor, sesini duyamadık. Bugün ağrılar yüzünden en yorgun, halsiz olduğu günlerdendi. Bilinci açık, söylediklerimizi anlıyor ancak durumu çok endişe verici. Sıvı, şeker ve B1 vitamini almakta da çok zorlanıyor. Refakatçisi, B1 vitamininin kapsülünü açıp içindeki tozu sıvıyla karıştırarak şırıngayla veriyor. Suyu da bu şekilde, şırıngayla yudum yudum içebiliyor. Boğazının durumu uzun süredir kötüydü, şimdi hayatta kalabilmek için işkence çekiyor” dedi





33 KİLOYA DÜŞTÜ

Timtik’in vücudunda kas ve yağ kalmadığını söyleyen Kozağaçlı: “Kilosu bir süre önce ölçülmüştü, 33 kiloydu. Zaten artık kaybedeceği bir kilo da kalmadı” diye konuştu.





ÖLÜM CEZASI OLUR

Mahkemenin hemen tahliye kararı vermemesi halinde, bunun Timtik hakkında ölüm cezası demek olduğunu vurgulayan Kozağaçlı: ”Bunun da farkında olduklarını düşünüyoruz, biz avukatları olarak onlarca dilekçe verdik, baro başkanları görüştü. Ayrıca sağlık durumuna ilişkin tespitler sadece bize ait değil, hekimler de bu riski dile getiriyor. Bir an önce tahliye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





YAZARAK İLETİŞİM KURUYOR

Timtik’in halsiz ama bilincinin açık olduğunu söyleyen Kozağaçlı: “Yazarak iletişim kuruyor. Ama bugün yazmakta da çok zorlandı. Sadece çok yorgun olduğunu yazabildi. O kadar bitkin ki, çok az tepki verebiliyor. Beni duyuyorsan gözlerini kırp diyoruz, gözlerini kırpıyor. ‘Evet-hayır’ demek için başını sallıyor” dedi.





DHKP-C üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Ebru Timtik, adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlamıştı.