Ölüm orucundaki avukat Timtik vefat etti

Halkın Hukuk Bürosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Adil yargılanma talebiyle 238 gündür Ölüm orucunda olan büro avukatımız Ebru Timtik şehit düştü! Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önüne çağırıyoruz!” denildi.







Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yargılandığı davada, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla Ebru Timtik’e 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal’a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.





Mahkeme kararı, dosyada somut deliller olmaması, suçlamanın itirafçı ifadelerine dayanması, savunma avukatlarının beyanlarda bulunamaması, mahkumiyet kararı verilirken savunma avukatlarının salonda bulunmaması gerekçeleriyle eleştirildi ve tepki çekti.