Samanyolu Haber /Gündem / Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri gece polis zoruyla hastaneye götürüldü /11 Mart 2020 11:30

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri gece polis zoruyla hastaneye götürüldü

Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in evine baskın yapıldığını açıkladı.

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Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı eve polis baskını düzenlendiğini, Gökçek ile Bölek’in sağlık durumlarına rağmen ters kelepçeyle bekletildiği duyurdu. 

Erdinç Aslan, Ayhan Gün ve Yurdagül Gümüş’ün gözaltına alındığı bilgisini de paylaşan Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada “Ölüm orucunda olan ve Grup Yorum üyesi olan müvekkillerimiz Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı evin basıldığı, evde bulunanların ters kelepçeli halde bekletildiği evde aramanın devam ettiği bilgisi verildi” denildi.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada iki Grup Yorum üyesinin Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edilirken eylemcilerin tıbbi müdahale istemediklerini duyurdu
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