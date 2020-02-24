Ölüm orucundaydı, tahliye edildi

Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucundaki tutuklu Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in Adli Tıp Kurumu'nun "hapishanede kalamaz" raporu vermesi üzerine tahliye edildiği belirtildi.
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek
AVUKATLARI DUYURDU
Gökçek'in avukatları Twitter hesaplarından kararla ilişkin şu bilgiyi verdi: "İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi Grup Yorum duruşmasında İbrahim'in tahliyesine karar vermemiş, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurul raporu gereğince bugün müvekkilimiz hakkında tahliye kararı verildi."