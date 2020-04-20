Samanyolu Haber /Gündem / Ölüm sayıları ele verdi: İstanbul'da 'açıklanamayan' 2 bin 438 ölü /20 Nisan 2020 10:39

Ölüm sayıları ele verdi: İstanbul'da 'açıklanamayan' 2 bin 438 ölü

Koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı can kaybı rakamları tartışılmaya devam ederken İstanbul’da bir önceki yıla göre ölüm sayılarındaki fazlalık dikkat çekiyor.

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İl genelinde önceki yıllara göre artış artarak sürüyor. Jurnaltr’nin Haber-İncelemesine göre, 6 Mart-15 Nisan aralığında yapılan incelemede bir önceki yıla göre 2 bin 438 fazla can kaybının yaşandığı ortaya çıktı.
 
İşte o grafik;

Verilere göre 6 Mart ve 15 Nisan arasında 2016’da 8.284, 2017 yılında, 8.560, 2018 yılında, 8.533, 2019 yılında 8.580 iken 2020 yılında 11.018’e ulaşıyor. 
Yani bir önceki yıla göre 2.438 fazla ölüm yaşanmış durumda.


Sosyal izolasyonun arttığı, trafik kazalarının, suç işleme oranlarının azaldığı ve insanların sokağa çıkma eğilimlerinin azaldığı bir dönemde, ölüm sayılarında ciddi bir azalma olmasını beklerken yaşanan fark, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarından da ciddi bir şekilde fazla.
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