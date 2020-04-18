Ölümcül salgında ürküten tablo!

Türkiye'de son 24 saatte 121 kişi daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 783 kişile daha Korona teşhisi konulurken toplam vak'a sayısı 82 bin 329'a yükseldi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında şu ana kadar 1.890 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca ayrıca iyileşen hasta sayısının 10 binin üzerine çıktığını açıkladı.





TEST SAYISI ARTIYOR





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şahsi Twitter hesabında, "Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vak'a sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.



