Samanyolu Haber /Gündem / Ölümcül salgında ürküten tablo! /18 Nisan 2020 20:14

Ölümcül salgında ürküten tablo!

Dünyada 2 milyon 200 bin kişiye bulaşan yeni tip Koronavirüs, Türkiye'de de hızla yayılıyor. Son 24 saatte 3 bin 783 kişiye daha Korona teşhisi konulurken, toplam vak'a sayısı 82 bin 329'a yükseldi.

Validen tuhaf sözler...

Türkiye'de son 24 saatte 121 kişi daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 783 kişile daha Korona teşhisi konulurken toplam vak'a sayısı 82 bin 329'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında şu ana kadar 1.890 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca ayrıca iyileşen hasta sayısının 10 binin üzerine çıktığını açıkladı.

TEST SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şahsi Twitter hesabında, "Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vak'a sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ölümcül salgında ürküten tablo! Sonraki Haber >>

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:35