Samanyolu Haber /Gündem / Ölümden kıl payı kurtuldu /02 Mart 2021 16:51

Ölümden kıl payı kurtuldu

Rusya'da cadde üzerinde yürüdüğü sırada üzerine üzerine buz kütlesi düşen küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya an be an yansıdı.

Ölümden kıl payı kurtuldu

Soğuk hava kütlesinin hakim olduğu Rusya'nın Severodvinsk kentinde cadde üzerinde yürüyen küçük kız çatıdan üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu. Ölümüne neden olabilecek olayın yaşandığı o anlar, yolda aracıyla hareket eden bir görgü tanıdığı tarafından kaydedildi. Görüntülerde, buz kültesinin küçük kızın başını hafifçe sıyırdığı görüldü. Yerel medya, kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak, çatıdan düşen buz kütlesinden korktuğunu aktardı.


BAZI BÖLGELERDE HAVA SICAKLIĞI EKSİ 50'NİN ALTINDA
Öte yandan, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nin üç bölgesinde hava sıcaklıklarında ciddi düşüş hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Kahabardino bölgesinde eksi 54, Verkhoyansk'ta eksi 49 ve Deputatsky'de ise eksi 45 derecenin altına düştüğü ifade edilmişti. Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013'den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.
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