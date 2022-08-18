KHK'lı mühendisin 1003 yıl daha çalışması yasak

15 Temmuz 2017’de yayınlanan 692 sayılı KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç edilen inşaat mühendisi Salih Hezer, dolaylı da olsa herhangi bir kamu kurumunda yapı denetim uzmanı olarak çalışamayacak. İstanbul’daki özel bir firmaya başvuran Hezer’in talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı reddetti.







“KHK ZULMÜ HER GÜN LEVEL ATLIYOR”

Kararı, Twitter hesabından paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “KHK zulmü her geçen gün level atlıyor. Hukuksuzluğun ve vicdansızlığın hali tirajikomediye döndü” dedi.





İnşaat mühendisi Salih Hezer, 2 Eylül 2021’de İstanbul’daki Küresel Grup Yapı Denetim Limited Şirketi’ne uygulama denetçisi olarak başvurdu. Ancak Hezer, yapı denetim sistemine giriş işlemleri sırasında 26 Nisan 3025 tarihine kadar “denetimden men” edildiği uyarısıyla karşılaştı. Sebebini öğrenmek için talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuran Hezer’e, gerekçe olarak KHK ile işten atılması gösterildi.





“DENETÇİ, KONTROL ELEMANI, ŞİRKET MÜDÜRÜ OLAMAZ”

672, 675 ve 692 sayılı KHK’lara vurgu yapılan Yapı Denetim Genel Müdürlüğü yazısında, KHK’yla ihraç edilen kişilerin “dolaylı da olsa kamu hizmeti sayılan” görevlerde bulunamayacağı belirtildi. Gerekçede KHK’lı mühendislerin denetçi, kontrol elemanı, kurucu veya şirket müdürü olamayacağı vurgulandı. KHK’lıların unvanlarını dahi kullanmalarıyla ilgili kısıtlamalar olduğu belirtildi.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail Tuna Cebecioğlu’nun imzaladığı red kararında “Devlet Personel Başkanlığı’na ait web sayfası üzerinden Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) verilen yetkilendirme sonrasında yapılan sorgulama sonucunda şahsınızın 692 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığınız görülmüştür. Kanun Hükmünde Kararnamelerin ekinde bulunan listelerde isimleri yer alan ve kamu görevinden yasaklananların; özel sektörde mesleklerini icra etmelerinin mümkün olduğu, ancak istihdam edilecekleri alanın ilgili mevzuatları uyarınca KHK’da yasaklanan dolaylı olsa kamu hizmeti kapsamında değerlendirilmesi halinde ilgililerin bu işte görev yapamayacakları değerlendirilmiştir” denildi.











