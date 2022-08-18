Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı mühendisin 1003 yıl daha çalışması yasak /18 Ağustos 2022 14:43

KHK'lı mühendisin 1003 yıl daha çalışması yasak

KHK'lı mühendise 3025 yılına kadar verilen çalışma yasağı pes dedirtti. KHK ile mesleğinden ihraç edilen inşaat mühendisi Salih Hezer’in, dolaylı da olsa herhangi bir kamu kurumunda 1003 yıl daha çalışamayacağı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

15 Temmuz 2017’de yayınlanan 692 sayılı KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç edilen inşaat mühendisi Salih Hezer, dolaylı da olsa herhangi bir kamu kurumunda yapı denetim uzmanı olarak çalışamayacak. İstanbul’daki özel bir firmaya başvuran Hezer’in talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı reddetti.

“KHK ZULMÜ HER GÜN LEVEL ATLIYOR”
Kararı, Twitter hesabından paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “KHK zulmü her geçen gün level atlıyor. Hukuksuzluğun ve vicdansızlığın hali tirajikomediye döndü” dedi.

İnşaat mühendisi Salih Hezer, 2 Eylül 2021’de İstanbul’daki Küresel Grup Yapı Denetim Limited Şirketi’ne uygulama denetçisi olarak başvurdu. Ancak Hezer, yapı denetim sistemine giriş işlemleri sırasında 26 Nisan 3025 tarihine kadar “denetimden men” edildiği uyarısıyla karşılaştı. Sebebini öğrenmek için talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuran Hezer’e, gerekçe olarak KHK ile işten atılması gösterildi.

“DENETÇİ, KONTROL ELEMANI, ŞİRKET MÜDÜRÜ OLAMAZ”
672, 675 ve 692 sayılı KHK’lara vurgu yapılan Yapı Denetim Genel Müdürlüğü yazısında, KHK’yla ihraç edilen kişilerin “dolaylı da olsa kamu hizmeti sayılan” görevlerde bulunamayacağı belirtildi. Gerekçede KHK’lı mühendislerin denetçi, kontrol elemanı, kurucu veya şirket müdürü olamayacağı vurgulandı. KHK’lıların unvanlarını dahi kullanmalarıyla ilgili kısıtlamalar olduğu belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail Tuna Cebecioğlu’nun imzaladığı red kararında “Devlet Personel Başkanlığı’na ait web sayfası üzerinden Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) verilen yetkilendirme sonrasında yapılan sorgulama sonucunda şahsınızın 692 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığınız görülmüştür. Kanun Hükmünde Kararnamelerin ekinde bulunan listelerde isimleri yer alan ve kamu görevinden yasaklananların; özel sektörde mesleklerini icra etmelerinin mümkün olduğu, ancak istihdam edilecekleri alanın ilgili mevzuatları uyarınca KHK’da yasaklanan dolaylı olsa kamu hizmeti kapsamında değerlendirilmesi halinde ilgililerin bu işte görev yapamayacakları değerlendirilmiştir” denildi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK'lı mühendisin 1003 yıl daha çalışması yasak Sonraki Haber >>

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:04