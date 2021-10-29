Ölümle pençeleşen Ayşe Özdoğan hakkında yalan haber

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun taraflı raporuyla yeniden cezaevine gönderilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem ‘propaganda için tedaviyi kabul etmiyor’ şeklinde yalan haber yapan YeniŞafak’a tepki gösterdi.







4. Evre Masiller Sinüs kanseri Ayşe Özdoğan 28 gündür cezaevinde yaşam mücadelesi verirken ailesi bir yandan da yalan haberleri düzeltmek ve seslerini sosyal medyada duyurmak için çaba gösteriyor.





Yandaş Yeni Şafak gazetesi, Ayşe Özdoğan’ın yatış işlemleri için hastaneye götürüldüğünü ancak tedaviyi reddederek cezaevinde kalmak istediği yönünde yalan haber yayınladı. Yeni Şafak’ın yalan haberine tepki gösteren Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Yeter artık. Ben düzeltmekten bıktım. Siz yalan haberden bıkmadınız. Dün saat 11:00 cezaevini aradım. Henüz Anayasa mahkemesinin kararının ellerine ulaşmadığını söylediler. Sizi http://kınıyor.Doğru haber yazmaya davet ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.









