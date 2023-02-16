Ölümle tehdit edilen mühendisler hasar tespit çalışmalarına son verdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurttaşlar, hasar tespiti için uzmanların yolunu tuttu.







Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, Osmaniye Kadirli'de depremden sonra binaların büyük kısmının zarar gördüğünü belirtti, ancak MHP'li belediyeden gelen ve yapıları kontrol etmekle görevli mühendisin çekiçle bir iki kolona vurarak 'hasarsız raporu' verdiğini kaydetti.





Gazeteci, bu bilgileri verdikten sonra yaşananları şöyle anlattı:





"Belediyenin bu incelemelerine haklı olarak güvenmeyenler ise özel hasar inceleme ve tespit şirketleri arayışına girdi. Kadirli’deki 15 yıllık Eskicioğlu Kent 1 Sitesi’nin yönetimi de İzmir merkezli bir şirket ile anlaştı. Beyoğlu Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Tespiti İnşaat Mimar Mühendislik Şirketi’nden 3 mühendis Kadirli’ye gelerek 6 blokta 60 konutun bulunduğu sitenin bütün donatı tespitlerini yaptı.





Birçok mühendislik firmasının bir araya geldiği şirket, site yönetimine güven vermişti. Binaların betonarme-statik projelerini alan mühendisler, binaların yapım yılındaki teknik şartnameye ve yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edecekti. Binaların demir donatılarının projeyle aynı olup olmadığına bakacaklar, kolon ve kirişlerin bağlantılarını değerlendireceklerdi. Beton numuneleri alınacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuvarda analiz edilecekti. Zemin etüdü, bina eğim raporu gibi pek çok alanda da meslek odalarına kayıtlı şirketlerle çalışacaklardı. Ve binaların depreme dayanıklılığı konusundaki sonuç raporu kat maliklerine verilecekti.







YUVALANMIŞ ÇETE

Ancak mühendisler 12 Şubat günü çalıştıktan sonra telefonlarına tehditler yağdı. İddiaya göre, arayanlar "15 yıllık binaları incelersen öldürürüz" demişti. Sonunda şirket, siteye yönetimine ‘Ölümle tehdit ediyoruz” dedi ve aldığı parayı iade ederek Kadirli’den ayrıldı.





Sitede yaşayanların iddiasına göre; müteahhitler ve belediyede yuvalanmış bir çete, şirketi tehdit etmişti.







Şirketteki bir mühendis, İzmir’e döndükten sonra Osmaniye Kadirli Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İzmir Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. 14 Şubat 2023, yani depremden sadece 8 gün sonra yapılan suç duyurusundaki suçlama ‘ölümle tehdit’ ve 'hakaret'ti. Şirketin çalışma biçimi ve Kadirli’ye gelişleri anlatılan suç duyurusu şöyle devam etti:





“Daha önce hiç bilmediğimiz ve tanımadığımız bazı telefon numaraları bizi arayarak bölgede son yıllarda yapılan 15 senelik binalara kadar girmemiz konusunda bizi ölümle tehdit ettiler. Tahminimizce müteahhit firma olarak değerlendirdiğimiz ya da çalışma yapacağımız binalarda eksiklerini tespit etmemizden korkanlar bizi tehdit etti. Ya da farklı sebeplerden bölgede çalışma yapmamızı istemeyen kişi ya da kişilerin bizi bu konularda ölümle tehdit ettiğini görüyoruz.”





GİZLİ NUMARADAN TEHDİT

Suç duyurusuna tehdit aramalarını yapan ve Osmaniye’nin telefon koduyla başlayan 3 numara eklendi. Ayrıca gizli bir numara arayarak ölüm tehditleri savurmuştu. Şikayette 12-14 Şubat tarihleri arasında 32 kez tehdit telefonu geldiği ifade edildi. Site yönetimine paranın iade edilerek bölgeden ayrıldıklarını anlatan şikayetçi mühendis, Kadirli’de başka sitelerin hasar tespiti işini de aldıklarını ama bunlara da başlayamadıklarını yazdı."



