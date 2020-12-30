Ölümler hâlâ kritik eşiğin üstünde

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.







Ağır hasta sayısı 4 bin 98 olarak kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272 oldu, toplam ölüm ise 20 bin 642'ye yükseldi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener” ifadesini kullanıldı.