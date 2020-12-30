Samanyolu Haber /Gündem / Ölümler hâlâ kritik eşiğin üstünde /30 Aralık 2020 21:03

Ölümler hâlâ kritik eşiğin üstünde

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vakaların artması karşısında alınan yeni tedbirler sonrası vaka sayıları azalırken ölümler de ise bir değişim görülmüyor.

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Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 98 olarak kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272 oldu, toplam ölüm ise 20 bin 642'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener” ifadesini kullanıldı.
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