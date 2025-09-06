Samanyolu Haber /Gündem / Ölümlü kaza sonrası tutuklanan hakim, yargıda krize yol açtı /06 Eylül 2025 11:03

Ölümlü kaza sonrası tutuklanan hakim, yargıda krize yol açtı

Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Veyselgarani İsmailoğlu, Manavgat’ta ölümlü trafik kazasına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı. Hakim ve savcıların yargılanmasına ilişkin özel düzenlemelere rağmen alınan bu karar, Ankara’da hukuk tartışmalarını alevlendirdi.

Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Veyselgarani İsmailoğlu, Manavgat’ta karıştığı trafik kazasında bir motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Karar, hukuki yetki tartışmalarını da beraberinde getirdi.

T24’ün haberine göre; İsmailoğlu, aracıyla sağ şeritte ilerlerken emniyet şeridinden hızla gelen motosikletle çarpıştı. 170 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İlk raporlara göre tali kusurlu olduğu anlaşılan hakim, kazanın ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ancak 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 88. maddesi uyarınca, “ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halleri dışında” hakim ve savcıların yakalanamayacağı, sorgulanamayacağı hükmü bulunuyor. Bu nedenle, taksirli suç kapsamındaki trafik kazası nedeniyle İsmailoğlu’nun tutuklanması tartışma yarattı.

Ayrıca kanuna göre 1. sınıf hakim ve savcılar hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesindeki Cumhuriyet Başsavcılığı ve ağır ceza mahkemelerine ait. Buna karşın İsmailoğlu’nun Manavgat Savcılığı tarafından tutuklanması, sürecin hukuka uygunluğu konusunda soru işaretleri doğurdu.
