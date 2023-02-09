Samanyolu Haber /Gündem / "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor" /09 Şubat 2023 02:03

"Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor"

Yandaş Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depreme ilişkin "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Olumlu taraflarımız daha fazla. Genel hava bu yönde, diğer söylenenler hava civa, aldırış etmeyin" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce kişi varken, genel havanın olumlu olduğunu söyleyen Hakan "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Olumlu taraflarımız daha fazla. Genel hava bu yönde, diğer söylenenler hava civa, aldırış etmeyin" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları... Sonraki Haber >>

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

800 kişi enkaz altında

800 kişi enkaz altında

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Vefa ve Sadakat Günü

Vefa ve Sadakat Günü

Dikkat! Sahte AFAD sitesi kurup yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini çaldılar

Dikkat! Sahte AFAD sitesi kurup yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini çaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:28:59