Ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler: Güncelleme daha düşük yapılabilirmiş!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Şimşek değerlendirmesinde, dezenflasyonun devam etmesini öngördüklerini belirtirken 2026’da vergi ve harçlara yeniden değerleme oranından daha düşük zam yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.Bakan Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyonun, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indiğini belirtti.Şimşek paylaşımında “Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.Şimşek paylaşımında ayrıca üretici enflasyonu verileriyle belirlenen yeniden değerleme oranına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranından daha düşük yapılmasının gündemde olduğunu belirterek şunları kaydetti:“Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde.”TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekimde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 arttı. Böylece ekimde enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti.Diğer bir yandan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise ekimde bir önceki aya yüzde 1,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.Böylece, 2026’da vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olan yeniden değerleme oranı da yüzde 25,49 olarak gerçekleşti.Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.Eğer, Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2026’da harç ve cezalarda yüzde 25,49 artış olacak.