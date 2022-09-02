Ölümün eşiğinde tahliye edilen kanser hastası Tacettin Başer vefat etti

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Çorum Sungurlu Cezaevinde burkitt lenfoma kanserine yakalanan ve ölümün eşiğine gelene kadar tahliye edilmeyen Sakaryalı çiftçi, 5 çocuk babası Tacettin Başer bugün hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Başer, yaklaşık 15 gün önce tahliye edilmişti.
6 AY BOYUNCA OYALADILAR
Gülen Hareketine üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası onaylandığı için 6 Ağustos 2021’de tutuklanan Sakaryalı çiftçi Tacettin Başer (58), 26 Temmuz 2022’de cezaevinde bayılınca Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Başer, oradan Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Tetkikler sonucunda Başer’e hızlı ilerleyen bir kanser türü olduğu bilinen ‘burkitt lenfoma’ teşhisi konuldu.
Zamanında ve tam bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanamayan birçok hasta tutuklu, geç teşhis, geciken tedavi nedeniyle cezaevinde hayatını kaybetti. Tacettin Başer’in yaşadığı süreç de aynı. Cezaevine girdiğinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan Başer’in şikayetleri Şubat 2022’de başladı. Altı ay boyunca hastaneye götürülüp getirildi. Yapılan tek işlem, serum takılıp ağrı kesici verildikten sonra cezaevine geri göndermek oldu. Bir türlü teşhis konulmadı. Bu süreçte 25 kilo kaybeden Başer’deki bu ani değişiklik e-nabız raporlarına ‘anormal kilo kaybı’ şeklinde yansıdı.
AİLESİNİN RAPORLARI GÖSTERDİĞİ CERRAHLAR METASTAZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
23 Haziran 2022’de çıkan tıbbi görüntüleme sonuçlarını tanıdıkları iki cerraha gösteren aileye doktorlar raporlarda metastaz gördüklerini, kanser olabileceğini söylediler. Raporlarla birlikte cezaevi savcılığına 14 Temmuz 2022’de infaz erteleme için başvuru yapıldı. Dilekçede teşhis ve tedavinin geciktirildiği, hastanın hayatını kaybedebileceği belirtildi.
Bunun üzerine 19 Temmuz’da kurul raporu için hastaneye götürülen Başer’in bütün birimlerde muayenesi yapıldı ancak ortopedi doktoru olmadığı için kurul raporu tamamlanamadı. Koğuşunda kalan doktorlar tarafından yapılan gözleme göre bu süreçte hareketleri de yavaşlayan Başer, duvarlara tutunarak yürümeye başladı. Nihayetinde 26 Temmuz sabahı cezaevinde bayılınca hastaneye kaldırıldı.
Ölüm döşeğinde olduğunu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabında gündeme getirdikten sonra oluşan tepkiler nedeniyle geçen ayın sonunda tahliye edilen Başer, yaklaşık 15 gün sonra yaşamını yitirdi.
MAKLUBE YEMEĞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMASI SUÇ SAYILDI
Sakarya’da tavuk çiftliği olan 5 çocuk babası Tacettin Başer, 15 Temmuz’dan hemen sonra tutuklandı. İki yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Başer, gazeteye abonelik, dini sohbetlere katılma, Sakarya Hendek’teki öğrenci yurdunun üzerine kayıtlı olması gibi nedenlerle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Facebook’ta maklube yemeğinin fotoğrafını paylaşması iddianamesine suç unsuru olarak yazıldı. Cezası geçen yıl onaylanan Başer 6 Ağustos 2021’de Edirne’de tutuklandı. 3 ay Edirne Cezaevinde kalan Başer, daha sonra Çorum Sungurlu Cezaevine nakledildi.