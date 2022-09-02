Ölümün eşiğinde tahliye edilen kanser hastası Tacettin Başer vefat etti

BOLD MEDYA





Çorum Sungurlu Cezaevinde burkitt lenfoma kanserine yakalanan ve ölümün eşiğine gelene kadar tahliye edilmeyen Sakaryalı çiftçi, 5 çocuk babası Tacettin Başer bugün hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Başer, yaklaşık 15 gün önce tahliye edilmişti.





6 AY BOYUNCA OYALADILAR

Gülen Hareketine üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası onaylandığı için 6 Ağustos 2021’de tutuklanan Sakaryalı çiftçi Tacettin Başer (58), 26 Temmuz 2022’de cezaevinde bayılınca Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Başer, oradan Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Tetkikler sonucunda Başer’e hızlı ilerleyen bir kanser türü olduğu bilinen ‘burkitt lenfoma’ teşhisi konuldu.





Zamanında ve tam bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanamayan birçok hasta tutuklu, geç teşhis, geciken tedavi nedeniyle cezaevinde hayatını kaybetti. Tacettin Başer’in yaşadığı süreç de aynı. Cezaevine girdiğinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan Başer’in şikayetleri Şubat 2022’de başladı. Altı ay boyunca hastaneye götürülüp getirildi. Yapılan tek işlem, serum takılıp ağrı kesici verildikten sonra cezaevine geri göndermek oldu. Bir türlü teşhis konulmadı. Bu süreçte 25 kilo kaybeden Başer’deki bu ani değişiklik e-nabız raporlarına ‘anormal kilo kaybı’ şeklinde yansıdı.



