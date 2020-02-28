Samanyolu Haber /Gündem / Ölümünden 1 saat önce "Elveda" mesajı /28 Şubat 2020 13:09

Ölümünden 1 saat önce "Elveda" mesajı

İstanbul Karaköy’de evinin önünde 11 Kasım 2019'da ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili yürütülen soruşturmayı yürüten polisler yeni bir bilgiye ulaştı.

SHABER3.COM

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümünden bir saat önce İngiltere’deki annesine “Elveda!” mesajı gönderdiği öğrenildi.

Ölüm şekli araştırılmaya başlanan Mesurier’in son olarak evinin yakınındaki tekel bayiinden alışveriş yaptığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. 

Mesurier’in 11 Kasım 2019 gecesinde ölmeden önce annesine telefonundan attığı bir mesaja ulaşıldı.

O MESAJ SORUŞTURMA DOSYASINDA

Mesurier’in, cesedinin bulunmasından yaklaşık 1 saat önce İngiltere’deki annesine “Elveda!” mesajı attığı tespit edildi. Çarpıcı mesaj soruşturma dosyasına delil olarak ilave edildi. 

Le Mesurier’in eski İngiliz diplomat eşi Heduing Christina ifadesinde, Mesurier’in birkaç gün önce kendisine intihar fikrinden bahsettiğini de belirtmişti. 

Ölümünden hemen önceki akşam Mesurier’in bir süredir görüşmediği en yakın arkadaşının geldiğini anlatan Christina, eşinin çok tedirgin olduğunu, o gece ikisini de uyku tutmadığını anlatmıştı. 

Bunun üzerine eşinin kendisine uyku hapı verdiğini, sabah polisler tarafından zilinin çalınmasıyla uyandığını söylemişti.
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