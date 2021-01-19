Samanyolu Haber /Spor / Omar Elabdellaoui taburcu oldu /19 Ocak 2021 19:18

Omar Elabdellaoui taburcu oldu

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi geçirdiği talihsiz kazanın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

SHABER3.COM

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu. Elabdellaoui’nin tedavisi evinde sürecek.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir” denildi.

DOWN SENDROMLU ÇOCUĞUNU SEVİNDİRMEK İÇİN

Galatasaray’ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralanmıştı. 29 yaşındaki futbolcu derhal hastaneye kaldırılmıştı.

Büyükçekmece'deki evinde yılbaşı partisi veren Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralanmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalar olmuştu. Omar Elabdellaoui’nin yaşadığı talihsiz kaza taraflı tarafsız herkesi derinden yaralmıştı. Norveçli sağ bek, yüzünde patlayan havai fişek nedeniyle görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken olayın gerçekleşme süreci ise bir hayli dramatikti.

Üç çocuğu olan Omar, özellikle down sendromu rahatsızlığı bulunan oğlu İbrahim’in havai fişekleri çok sevmesi nedeniyle yılbaşına özel evine düzenek hazırlatmıştı. Çocuklarının uykusunun gelmesi nedeniyle gece yarısını beklemeden fişekleri ateşlemek isteyen başarılı futbolcu, o esnada patlayıcı madde alev alınca iki gözünden de ağır yaralanmıştı.
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