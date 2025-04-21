Ömer Çelik'ten 'yeni süreç' açıklaması: 'Bu ay içerisinde birtakım gelişmeler olabilir'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yeni süreçle ilgili açıklama yapan Çelik, "İnşallah bu ay içerisinde bu sürecin belli bir aşamaya geldiği birtakım gelişmeler olabilir. Tabii bu süreçlerin belli bir takvimi yok... Terör örgütünün İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra kongresini toplaması bir dönüm noktası olacaktır. Silahların bırakılması bir dönüm noktası olacaktır..." ifadelerini kullandı.



Çelik, Erdoğan'ın talimatı ile bu süreç için bir heyet kurulduğunu açıklayarak şöyle dedi: "Partimizde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatıyla bu terörsüz Türkiye sürecinin yakından takip edilmesi, bunun siyasi olarak doğru bir şekilde konumlandırılması için kurulmuş bir heyet var. Bu heyet hemen hemen günaşırı toplantı yaparak süreci yakından takip ediyor. Bunu Türkiye'nin hem kendi açısından hem de bölgedeki dayanışma açısından ve bölgedeki felaket senaryolarını engelleme açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz."