Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Avukat Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu az önce adliyeye getirildi. Göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastane doktoru anjiyo önerip kardiyoloji bölümüne götürülmesi gerektiğini belirtmiş. Şimdi hangi hastanede ve ne gibi bir tıbbi müdahalede bulunulduğunu bilmemekteyiz. Tarafımıza bilgi verilmiyor" dedi.





HASTANEYE KALDIRILDI





Salih Gergerlioğlu, babasının hastanede olduğunu ve anjiyo olacağını aktardı. Gergerlioğlu, "Babam hastanede. Kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacak" dedi.