Samanyolu Haber /Gündem / Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı /02 Nisan 2021 23:36

Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve bu akşam cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastanede olduğu duyuruldu. 

Avukat Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu az önce adliyeye getirildi. Göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastane doktoru anjiyo önerip kardiyoloji bölümüne götürülmesi gerektiğini belirtmiş. Şimdi hangi hastanede ve ne gibi bir tıbbi müdahalede bulunulduğunu bilmemekteyiz. Tarafımıza bilgi verilmiyor" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Salih Gergerlioğlu, babasının hastanede olduğunu ve anjiyo olacağını aktardı. Gergerlioğlu, "Babam hastanede. Kalp ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacak" dedi.
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