Ömer Faruk Gergerlioğlu: İki-üç gün içinde cezaevine girebilirim

Hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda okutulmasıyla milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.

Milletvekilliği 17 Mart’ta düşürülen ve sabah namazı öncesinde abdest aldığı esnasında yaka paça gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Benim vekilliğimin düşürülmesi millete darbedir. Ben açık net söylüyorum. Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim. Bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır.” dedi.

“MECLİS’TEN ALINMAM İÇİN 158 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ”

Adalet Nöbeti’ni sürdürdüğü HDP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Gergerlioğlu, “Benim Meclis’ten alınmam için 158 polis görevlendirildiğini öğrendim. Vekillerimizin kolları sıkılmak suretiyle görüntü alınması engellenmek istendi.” şeklinde konuştu.

Vekilliğinin düşürülmesinin milletin iradesine darbe olduğunu kaydeden Gergerlioğlu, “Demokrat Türkiye halkı benim yaşadıklarıma tepki gösterdi. 1994’ten sonra Meclis’ten milletvekili kovalanması tekrar yaşatıldı. Haramilikle benim vekilliğim elimden alınmak istendi, fakat ben bu halkın iradesiyle seçildim bu irade durdukça ben milletvekili olduğumu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.





“ÜSTÜMDE PİJAMAYLA GÖTÜREREK İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR”





Gergerlioğlu, şöyle devam etti: Beni üstümde pijama altımda terlikle götürerek güya beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Tüm kamuoyu kimin itibarsızlaştığını gördü. Ben açık net söylüyorum. Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararıma yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur. Ben adaletin tecelli etmesi noktasında umutsuz değilim. Yeter ki AYM geç olmadan karar verebilsin.”