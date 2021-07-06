Samanyolu Haber /Gündem / Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yeni gelişme /06 Temmuz 2021 17:41

Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yeni gelişme

Ömer Gergerlioğlu'nun tahliyesi bekleniyor

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesinin milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararının örneği, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında  infaz durdurma kararı verdi. Gergerlioğlu'nun tahliyesi bekleniyor 

Anayasa Mahkemesi (AYM), vekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, “İfade özgürlüğünü hakkı ve dokunulmazlık hakkı kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesinin de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal ettiği” gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu 1 Temmuz’da karara bağlamıştı.

 AYM’nin, başvuruya ilişkin "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine dair kararının üzerinden geçen 6 güne rağmen Gergerlioğlu, tahliye edilmezken Gergerlioğlu'nun avukatı Bişar Abdi Alınak, yerel mahkeme kararının verildiğini açıkladı.

'ŞİMDİLİK GEÇMİŞ OLSUN SEVGİLİ HOCAM'

Gergerlioğlu'nun avukatı Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"AYM’nin kararı tebliğ edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek karar ile infaz durdurma kararı verdi. Şimdilik geçmiş olsun sevgili hocam."

'BABAMI ALMAYA GİDİYORUM'

Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerloğlu ise "Sonunda karar savcılığa gönderilmiş. Bugün bırakırlar artık... Babamı almaya gidiyoruuumm" paylaşımı yaptı.

Eğer savcılık tarafından herhangi bir itiraz gelişmezse Gergerlioğlu'nun bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edilmesi bekleniyor.
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