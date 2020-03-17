Ömer Faruk Gergerlioğlu: Riskli gruptaki mahkumlar tahliye edilmeli

Gergerlioğlu ayrıca Adalet Bakanlığı’na koronavirüs ve cezaevlerinin durumuyla ilgili soru önergesi verdi.





Gergerlioğlu, “Cezaevlerindeki insanları rahatlatmak lazım. Cezaevinde kalan İran’dan 70 bin, Bahreyn de bin 500 civarında kişi tahliye edildi. Türkiye’de de böyle olmalı. İlk baş riskli gruptaki mahkumlar tahliye edilmesi düşünülmeli. Yaşlı hastalar, bebekli ve çocuklu anneler, hasta mahkumlar. Zaten bu insanlar tutuksuz yargılanabilir. Bu durumda en az bir sene ertelenebilir. Zaten çok aşırı bir şekilde adil olmayan yargılamalarla cezaevleri dolduruldu. Cezaevlerinde görüşmelere kapatılmasıyla bu durum engellenemez. Radikal bir karar alınmalı.” şeklinde konuştu.



