Samanyolu Haber /Gündem / Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi /06 Temmuz 2021 21:50

Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi

Bir süre milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nın Anaya Mahkemesi'nin kararı sonrasında tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca Gergerlioğlu'na 30 TL de tazminat ödenmesine hükmedildiği ifade edildi.

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HDP, AYM kararı sonrası Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurmuştu.

HDP’den yapılan açıklamada “Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan’a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

GERGERLİOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanmasının "hak ihlali" olduğu yönündeki kararını Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinin ardından Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verilmişti. Gergerlioğlu bugün akşam saatlerinde Sincan Cezaevinden tahliye edildi.

GERGERLİOĞLU'NA 30 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

AYM Genel Kurulu, yerel mahkemeye gönderdiği kararında, “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlalinin” sonuçlarının ortadan kaldırılması için Gergerlioğlu’nun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ile yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesini istedi. Kurul kararın bir örneğinin de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Kurul ayrıca Gergerlioğlu’na 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı.

Yargıtay'ın onama kararı Meclis'e ulaştı ve karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, 2 Nisan'da evinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi.
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