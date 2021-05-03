Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun iddianamesi avukatına verilmiyor

Milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun avukatı Bişar Alınak, Gergerlioğlu hakkında hazırlanan yeni iddianameye ulaşamadıklarını belirterek savunma haklarının engellendiğini söyledi.





Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan ve Sincan Cezaevi’ne gönderilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında geçtiğimiz günlerde yeni bir iddianame hazırlandı. “Görevini usulsüz üstlenme” ve “İş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek” suçlamalarının yer aldığı iddianamede Gergerlioğlu'nun 5 yıl hapis ile cezalandırılması istendi.





"SAVUNMA HAKKIMIZI KISITLANIYOR"

Mezopotamya Ajansından Diren Yurtsever, Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin herhangi bir gizlilik kararı olmamasına rağmen iddianamenin Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Alınak'a verilmediğini aktardı. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirten Av. Alınak, "Mahkeme kendine göre bir karar almış. Mesela bu aşamada iddianamenin iade edilmesi talebi ile ilgili bir dilekçe vermemiz gerekiyor ama veremiyoruz. Bu yönüyle savunma hakkımız kısıtlanıyor. Yine hukuka aykırı bir karar tesis edildi" ifadelerini kullandı.





Gergerlioğlu'nun istemesi halinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayette bulunacaklarını kaydeden Alınak, "Düşünün bir avukat, vekaletnamesi olmasına rağmen dava dosyasından belge alamıyor. Dosyaya ulaşmamız engelleniyor. Basına servis edildi ama bir avukat bu belge ve bilgileri istediğinde tarafına ibraz edilmiyor. Tam bir hukuk fiyaskosu" diyerek duruma tepki gösterdi





NE OLMUŞTU?

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay ceza, 17 Mart’ta Meclis Genel Kurulunda okunmuştu. Sonrasında milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine yaptığı ihlal başvurusu sonuçlanana kadar Meclisi terk etmeyeceğini açıklayarak HDP grubunda adalet nöbeti başlatmıştı. Bir süre sonra nöbet başlattığı yerde gözaltına alınan Gergerlioğlu daha sonra tutuklanmıştı.