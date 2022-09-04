Samanyolu Haber /Gündem / Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti /04 Eylül 2022 13:51

Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti

Cerrahi tarikatının şeyhi Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ömer Tuğrul İnançer’in gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen İnançer’in yarın İstanbul’da toprağa verileceği belirtildi.

İktidar temsilcileri İnançer için ardı ardına taziye mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.” ifadelerini kullandı.
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