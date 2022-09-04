Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti

Ömer Tuğrul İnançer’in gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen İnançer’in yarın İstanbul’da toprağa verileceği belirtildi.







İktidar temsilcileri İnançer için ardı ardına taziye mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.” ifadelerini kullandı.