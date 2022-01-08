Omicron çocukları vurdu: 5 yaş altı hasta sayısı zirvede

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, aşıya elverişli olmayan tek yaş grubu olan bu gruptaki çocukları korumak için etraflarındaki büyük çocukların ve yetişkinlerin aşı olmasının daha da önem kazandığını söyledi.



Aralık ayı ortasından bu yana Corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantı ABD genelinde hızla yayılıyor. Genç çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 bin çocukta 4’ten fazlasına çıktı. Daha önce bu rakam 100 binde 2,5’ti.



CDC’nin toplam 14 eyalette 250 hastaneden aldığı verilere göre yaşları 5 ile 17 arasındaki çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 binde 1.



Tüm yaş gruplarındaki çocukların hastaneye yatma oranının pandeminin önceki dönemlerine göre en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Walensky, 12-18 yaş arasındaki çocukların yarısından fazlasının ve 5-11 yaş arasındaki çocukların yalnızca yüzde 16’sının aşılı olduğunu belirtti.



Diğer tüm yaş gruplarından daha düşük



CDC’ye göre yine de çocuklar ve ergenlik çağındakiler arasında hastaneye yatma oranı diğer tüm yaş gruplarından daha düşük ve bunlar günlük ortalama hastaneye yatma oranının yüzde 5’inden azını oluşturuyor.



Salı günü itibariyle, her gün Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 18 yaş altı hastaların ortalama sayısı iki hafta öncesinin iki katına çıkarak 766 oldu.



Küçük çocuklar arasında hastaneye yatma oranının en fazla olduğu eyaletler Georgia, Connecticut, Tennessee, California ve Oregon.



Seattle Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Şefi Dr. John McGuire ise Omicron varyantına yakalanan çocukların Delta varyantından daha hafif hasta olduğunu gördüklerini söyledi.



‘‘Başka sorunlar için hastaneye geliyorlar’’



McGuire Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, hastanede Covid-19 olduğu anlaşılan çocukların çoğunun aslında başka sorunlar için orada olduklarını ancak bu sırada Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.



Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci de bu hafta başında yaptığı açıklamada Omicron’un genel olarak daha hafif hastalığa neden olduğunu sandıklarını, ancak bulaşıcılığının fazla olmasının daha fazla çocuğun hasta olduğunu ve bazılarının hastaneye yattığını görmeye neden olacağını söylemişti.



Fauci, hastaneye yatan çocukların birçoğunun başka sağlık sorunlarının onları Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlara açık hale getirdiğini eklemişti.



Pfizer’in iki doz aşısı 2-4 yaş arasında beklenen korumayı sağlamadı



Pfizer 2-4 yaş arasındaki çocuklarda yaptığı aşı çalışmasıyla ilgili olarak geçen ay yaptığı açıklamada iki doz aşının bu yaş grubunda beklenen korumayı sağlamadığını açıklamıştı.



Pfizer çalışması kapsamında 5 yaş altındaki çocuklara üçüncü bir dozu da vermeye başladı. Çalışmanın sonuçlarının bahar mevsiminin başlarında açıklanması bekleniyor.



CDC ayrıca Cuma günü yayınladığı raporunda Pfizer’in aşısının büyük yaştaki çocuklarda Covid-19’dan kaynaklanan inflamasyon ve çoklu organ yetmezliği ile sonuçlanan bir sendroma karşı da koruma sağladığını bildirdi.



Pfizer’in aşısını olmalarının ardından en az 28 gün geçmiş, yaşları 12 ve 18 arasında değişen 102 çocuktan hiçbirinin bu sendrom nedeniyle hastaneye yatmalarının ardından solunum cihazına ya da diğer yaşam destek ünitelerine bağlanmaları gerekmediği belirtildi.



‘‘Çoklu sistemik inflamatuvar sendromu’’ olarak bilinen durum inatçı ateş, karın ağrısı ve döküntüyle anlaşılabiliyor. Bu sendroma yakalanan çocukların çoğu iyileşse de 55 çocuk hayatını kaybetti.



Başka bir CDC raporu ise Covid-19 olan çocukların diyabet teşhisi konma olasılığının, hastalığa yakalanmayanlara göre iki kat daha fazla olduğunu buldu. Bilim adamları nedenini araştırmaya devam ederken virüsün pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırıyor olabileceği üzerinde duruluyor.