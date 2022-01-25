Omicron insan derisi ve plastik yüzeylerde daha uzun süre kalıyor









Kyoto Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, Omicron’un yüksek ‘çevresel istikrarının‘ (bulaşıcılığı sürdürebilirliği) hızla yayılıp baskın varyant olmasına katkı sağlamış olabileceğini belirtti.









Laboratuvar testlerinde plastik yüzeylerde ortalama hayatta kalma süresinin orijinal varyant, Alfa, Beta, Gamma ve Delta için sırasıyla 56 saat, 191,3 saat, 156,6 saat, 59,3 saat ve 114 saat olduğu görüldü.





Hakem değerlendirmesi öncesi bioRxiv’da yayınlanan araştırmaya göre Omicron için bu süre 193,5 saat.





Kadavradan alınan insan derisi örneklerinde ortalama hayatta kalma süresiyse orijinal versiyonda 8,6 saat, Alfa’da 19,6 saat, Beta’da 19,1 saat, Gamma’da 11 saat, Delta’da 16,8 saat ve Omicron’da 21,1 saat hesaplandı.









Araştırmacılar bütün varyantların alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımıyla 15 saniye içinde inaktif hale geldiğini belirterek, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği üzere enfeksiyonun önlenmesi için el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.