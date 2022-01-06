Omicron kabusu yayılıyor: Türkiye, Fransa, Hollanda ve İngiltere’de corona rekoru

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen ve birçok ülkede baskın virüs halini alan Omicron varyantı yaşamı ve sağlık sistemini etkilemeye devam ediyor… Noel tatili ve yılbaşı ile birlikte birçok ülke 2022’nin ilk günlerine rekor seviyede vaka sayısı ile başladı.





Başta Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede günlük Covid-19 vaka sayıları rekor seviyeleri gördü. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, dün yaptığı açıklamada ülkedeki günlük vaka sayısının 335.000 seviyesinde olduğunu duyurdu.





Bu sayı daha önce açıklanan 271.686 yeni vakayı geride bırakırken ülke tarihinde de bir rekor olarak kayıtlara geçti.





TÜRKİYE’DE 11 GÜNDE İKİ KATTAN FAZLA ARTTI





Son dönemde Omicron varyantıyla birlikte corona virüsü vaka sayılarının hızla arttığı Türkiye’de de bir rekor açıklandı… Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde ülkedeki günlük vaka sayısının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada son 24 saat içinde 66.467 insanda corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Türkiye’deki vaka sayısı geçen haftadan beri yaklaşık olarak iki kat arttı.





Günlük vaka sayıları Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte 25 Aralık’ta bulunduğu 20.000’e yakın seviyeden yükselişe geçerek 11 günde iki kattan fazla artış kaydetti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatışlara yansımadığına dikkat çekerek, “Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır” dedi.









Koca corona virüsü pozitif vakalar için karantina süresinin yedi güne de indirildiğini açıkladı. Yeni kurallara göre yedi günden sonra hafif semptom gösteren ya da hiç semptom göstermeyen kişilerin karantinası sona erecek. Veya pozitif vakalar beşinci gün test yaptırıp negatif sonuç aldıktan sonra karantinadan çıkabilecek.





Temaslılarda ise aşısız ya da hatırlatma dozu üzerinden üç ay geçmiş kişiler yedi gün karantinaya alınacak.





BİRLEŞİK KRALLIK: 194 BİNDEN FAZLA VAKA





Corona virüsü salgınının ağırlığını hissettirdiği Birleşik Krallık’ta son 24 saat içinde 194.747 insanda corona virüsü tespit edildi. Resmi verilere göre ülkede 334 insan da yaşamını yitirdi.





HOLLANDA: REKOR KIRILDI





Avrupa ülkesi Hollanda’da da vaka sayıları hızla artıyor… Ülkede resmi verilere göre son 24 saat içinde 24.000’den fazla Covid-19 vakası tespit edildi.





Omicron varyantının baskın virüs haline geldiği ve sıkı önlemlerin alındığı ülkede bu sayı bir rekor olarak kayıtlara geçti.





Ülkede 19 Aralık’tan beri uygulanan birçok mağazanın kapanması ve kamuya açık alanlarda sıkı kontroller gibi sıkı kısıtlamalara rağmen ülkede corona virüsü vaka sayısı geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 60 arttı.