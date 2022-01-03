Samanyolu Haber /Ekonomi / Omicron kaynaklı uçuş iptalleri son hızla devam ediyor /03 Ocak 2022 08:34

Omicron kaynaklı uçuş iptalleri son hızla devam ediyor

Covid salgını ve kötü hava koşullarının da etkisiyle Amerika’da Cumartesi günü 2700’den fazla uçuş iptal edildi.

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Dünya genelinde iptallerin 4400’den fazla olduğu belirtiliyor.

Haftanın son gününde de önemli bir bölümü Amerika olmak üzere dünya genelinde binlerce uçuşun iptal edildiği belirtiliyor.

Havayolu şirketleri Covid’e yakalanan mürettebatın karantinaya alınması nedeniyle çalışan sıkıntısı yaşıyor.


Sadece salgın değil, Amerika’nın orta kesimlerini vuran kar yağışı da uçuşların iptal olmasında etken.

Cumartesi günü iptallerin 1000’den fazlası Chicago kaynaklı. Kentte etkili olan kar yağışının da iptallerde önemli etkisi var.

Pazar günü Noel tatilinden geri dönüşlerin olacağı düşünülerek daha fazla uçuşun iptal edilebileceği tahmin ediliyordu.

24 Aralık’tan bu yana Amerika’da 12 binden fazla uçuş iptal edildi.


Havayolu şirketleri ekstra ücret ödeyerek sıkıntılı süreci aşmaya çalışıyor ancak sendikalar çalışanların Covid’e yakalanmaktan ya da kızgın yolcularla ilgilenmek zorunda kalmaktan endişe ettiklerini belirtiyor.

Havayolu yerine yolculuk etmek için karayolunu seçenleri de zorluklar bekliyor. Yetkililer ülkenin ortabatı kesiminde yoğun yağmur ve kar yağışının yolları kaygan hale getirebileceğini ve görüş mesafesini de düşürebileceğini kaydediyor.

Dünya genelindeki Cumartesi günkü uçuş iptallerinin önemli bir kısmı Çin’de gerçekleşti. Çin’de 700’den fazla uçuşun iptal edildiği belirtiliyor.
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