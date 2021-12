Omicron varyantı ABD'ye de sıçradı

VOA'nıngöre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ülkede ilk Omicron vakasının California’da tespit edildiğini açıkladı. Varyantın 22 Kasım’da Güney Afrika’dan ABD’ye dönen ve bir hafta sonra Corona virüsü testi pozitif çıkan bir yolcuda görüldüğü bildirildi.Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, hastanın tam aşılı ancak güçlendirici üçüncü dozu yaptırmamış olduğunu söyledi. Biden’ın baş sağlık danışmanı olan Fauci, yolcunun kendini karantinaya aldığını ve temas ettiği tüm kişilerin testlerinin negatif çıktığını da aktardı.Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada da, ‘’Bu zorluğu bilim ve hızla karşılamaya hazırız’’ denildi.Açıklamada Başkan Biden’ın sağlık ekibinin, mevcut aşıların Omicron'dan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı bir düzeyde koruma sağlayacağına ve takviye doz aşı olanların daha da güçlü korumaya sahip olduğuna inanmaya devam ettiği kaydedildi.Beyaz Saray açıklamasında, ‘’Bu nedenle, tüm yetişkinleri güçlendirici dozlarını yaptırmaya ve henüz olmadılarsa kendilerine ve çocuklarını aşı olmaya çağırıyoruz’’ mesajı yer aldı.Öte yandan Güney Afrika ve 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlamalarını devreye sokan Biden yönetiminin, ABD'ye havayoluyla giriş yapan kişiler arasında, son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunanların isim ve irtibat bilgilerini kayıt altına almaya başladığı bildirildiReuters haber ajansına göre CDC, ülkede faaliyette olan tüm havayollarına dün ilettiği bir mesajda, son 14 gün içinde Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’de bulunanların bilgilerini talep etti. Mesajda ayrıca, bu yolcuların kaydedilen bilgilerinin, sağlık takibi amacıyla ilgili yerel yetkili ve kurumlara iletileceği belirtildi.Uluslararası kısıtlamaların 8 Kasım’da büyük oranda kaldırılmasından bu yana yolcularla ilgili temas takip bilgisi toplanıyordu ancak yolcuların isimlerinin kayıt altına alınması, Omicron varyantına karşı önlem olarak devreye sokulan yeni uygulamalar arasında.Reuters'a göre toplanacak bilgiler isim, ABD adresi, telefon numaraları ve e-posta adresini içeriyor.CDC Salı günü de, aşı olan tüm uluslararası yolcuların Amerika’ya giriş yapabilmesi için son 24 saat içinde yapılan Corona virüsü testinin negatif sonucunu ibraz etmelerini şart koşmuştu. Omicron varyantının tespit edilmesinden önce bu kural ‘’son 72 saat’’ olarak uygulanıyordu.Beyaz Saray’dan bugün yapılan ayrı bir açıklamada da, Adalet Bakanlığı’nın hükümetin aşı olma zorunluluğu konusunda karar yetkisini savunmaya devam edeceği belirtildi.Missouri eyaleti bölge mahkemesinde federal yargıç, tüm sağlık çalışanlarının aşı olması zorunluluğuna karşı tedbir kararı alarak 10 eyalette uygulamayı durdurmuştu. Kararda, devlete ait sağlık sigortası programları Medicare ve Medicaid’in, programlarla anlaşmalı tıp kurumlarında çalışanlara aşıyı zorunlu tutmak için, ABD Kongresi’nden yetkileri bulunmadığını belirtilmişti. Bu eyaletler Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Güney Dakota, Kuzey Dakota ile New Hampshire. Kasım başında da New Orleans'taki bir federal temyiz mahkemesi, en az 100 çalışanı olan işletmelerin personeline aşı yaptırmalarını veya haftalık test yaptırmalarını gerektiren şartı engellemişti.Omicron varyantının yayıldığı ülkeler de artıyor.İngiltere’de 10 kişide daha Omicron varyantına rastlandı. Bu, ülkede bu varyantın tespit edildiği kişilerin sayısını 32’ye çıkarmış oldu.Başbakan Boris Johnson, yeni vakaların açıklanmasının ardından, takviye aşı programının hızlandırılması çağrısında bulundu.12 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 81’inin tam doz aşı olduğu İngiltere’de, takviye aşı olanların oranı şu an yüzde 32.Aşıların Omicron’a karşı ne kadar etkili olduğu yönünde çalışmalar başlatılırken, İngiltere Sağlık Güvenliği Dairesi Başkanı Jenny Harries, varyantın diğer ülkelerde de yayılmaya devam edeceğine vurgu yaparak, İngiltere’de bu varyanta “önümüzdeki günlerde daha sık rastlanacağını” söyledi.Danimarka’da Omicron vaka sayısı 6’ya çıktı. Omicron varyantı tespit edilenlerin 5’inin Güney Afrika, 1’inin ise Katar’a seyahat ettiği belirtiliyor.Daha önce 2 Omicron vakasına rastlanan Brezilya’da da 3’üncü vaka görüldü. Omicron varyantı tespit edilen 29 yaşındaki kişinin Etiopya’dan geldiği ve hastalık belirtisi göstermediği belirtiliyor.Brezilya’da dün, Güney Afrika’dan dönen iki kişide Omicron vakası tespit edilmişti. Bu, Corona virüsünün yeni varyantının Latin Amerika’daki ilk tespiti olarak kayıtlara geçerken, bugün üçüncü vakayla birlikte sağlık yetkilileri alarma geçti.Omicron taşıyan üç kişinin de Brezilya’ya girişleri öncesinde tam doz Corona virüsü aşısı olduklarına dikkat çeken yetkililer, kısıtlamaların sıkılaştırılacağı uyarısında bulundu.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde endişe yaratan varyantın bulaşıcılık oranıyla ilgili önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bilgi paylaşılabileceğini belirtti. Varyantın tespit edilmesinin ardından geçen hafta WHO’dan yapılan açıklamada, Omicron’la ilgili ayrıntılı verilerin toplanmasının haftalar sürebileceğine değinilmişti.Kurumun Corona virüsü araştırmaları ekip liderlerinden Maria van Kerkhove ise bugün yaptığı açıklamada, “birkaç gün içinde” varyantla ilgili yeni verilerin toplanmış olmasını beklediklerini söyledi.Bilim Şefi Soumya Swaminathan da WHO’nun Corona virüsü aşılarının Omicron’a karşı etkiliği olduğuna inandığını söyledi.. WHO Acil Durum Programı Direktörü Mike Ryan da ülkelerin başta Güney Afrika olmak üzere bazı Afrika ülkelerine yönelik ani seyahat kısıtlamalarının, varyantın yayılmasının önüne geçemeyeceğini savundu.