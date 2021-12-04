Samanyolu Haber /Gündem / Omicron varyantı çok farklı! /04 Aralık 2021 17:55

Omicron varyantı çok farklı!

The Economist'te yer alan makaleye göre Omicron varyantı, bugüne kadar görülen diğer varyantlardan çok farklı. Orijinal Wuhan versiyonundan farklı olarak 50 kez mutasyona uğrayan Omicron varyantının bulaşma konusunda daha iyi olduğu kanıtlanırsa, insanları bazı inişli çıkışlı ayların beklediği belirtildi

SHABER3.COM

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı Omicron'la ilgili endişeler artıyor. The Economist'te yer alan makaleye göre Omicron varyantı, bugüne kadar görülen diğer varyantlardan çok farklı.

Bunun birkaç olası açıklaması olduğunun belirtildiği makalede, SARS-CoV-2'nin büyük olasılıkla bağışıklık sistemi zayıf olan birilerine bulaşmış olabileceği kaydedildi ve bağışıklık sistemi zayıf olan bu bireylerde, virüsün mutasyonları biriktirmek için aylarca vücutta kalabileceği bildirildi.



50 KEZ MUTASYONA UĞRADI

Omicron varyantı, orijinal Wuhan versiyonundan farklı olarak 50 kez mutasyona uğradı. Omicron bulaşma konusunda daha iyi olduğunu kanıtlarsa, insanları bazı inişli çıkışlı aylar bekleyebilir.

"HER DÖRT TESTTEN BİRİ POZİTİF"

ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz da Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Unutmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı Güney Afrika’da inanılmaz bir hızla yayılıyor. Vaka sayısı 16,055 ama gerçek vakalar bunun çok üstünde olabilir, zira her dört testten biri pozitif çıkıyor! 2 hafta önce günlük vaka sayısı birkaç 100 civarıydı, bu kadar kısa sürede neredeyse 50 kat arttı" dedi.


BIONTECH-PFIZER AŞISI OMICRON'A KARŞI YETERİNCE KORUYOR MU?
BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise Covid-19'a karşı aşılananların yeni varyant Omicron karşısında yeterli korumaya sahip olup olmadıkları konusunun henüz yeterince net olmadığını belirterek, aşıyı hızlı uyarlayabileceklerini söyledi.

Omicron varyantının aşılı insanlara da bulaşabileceğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, yine de aşılanmış kişilerin hastalığın ağır seyrine karşı korumada olduklarını öngördüklerini belirtti.

Omicron varyantında durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, yeni aşının gerekli olması durumunda uyarlanmış aşının gelecek yıla hazır olabileceğini söyledi.

Öte yandan Covid-19'a karşı bir yeni aşıya ihtiyaç olacağını düşündüğünü aktaran Şahin, "Öne çıkan soru; buna ne zaman ihtiyacımız olacağı" ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Omicron varyantı çok farklı! Sonraki Haber >>

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:08