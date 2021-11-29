Omicron varyantını ilk tespit eden doktor tüm farkları anlattı





Coetzee, 18 Kasım'da, tamamen bitkin haldeki dört aile üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ülkenin aşı danışma komitesini bilgilendirdi.





Diğer Afrika tıp derneklerine brifing veren Dr Coetzee, hastalarının hepsinin sağlıklı olduğunu ve yeni varyantın diyabet veya kalp hastalığı olan yaşlıları daha fazla etkileyeceğinden endişe ettiğini kaydetti.

Omicron varyantı olan hastalar hakkında yetkilileri uyaran Dr. Angelique Coetzee, yeni virüsün yaşlılara nasıl zarar verebileceği konusunda endişeli olduğunu kaydetti.İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Dr. Angelique Coetzee, başkent Pretoria'daki özel muayenehanesinde bu ayın başlarında gelen hastaların semptomlarından şüphelenmesi üzerine yetkilileri bilgilendirdiğini anlattı.Aralarında aşırı yorgunluktan şikayet eden farklı etnik kökenlere sahip gençlerin ve nabzı çok yüksek olan altı yaşında bir çocuğun bulunduğunu belirten Coetzee, onlardan hiçbirinin tat veya koku kaybı yaşamadığını bildirdi.Güney Afrika Tabipler Birliği üyesi 33 yıllık pratisyen hekim, "Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" dedi.Toplamda iki düzine hastanın yeni varyantın semptomlarıyla Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten doktor, onların genellikle 'çok yorgun' hisseden erkekler olduğunu ve yarısının da aşı yaptırmadığını aktardı.Dr Coetzee, "Çok ilginç bir vakamız vardı, yaklaşık altı yaşında, ateşi ve nabzı çok yüksek olan bir çocuk. İki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.Aşılanmayanların durumuna dikkat çeken doktor, "Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında ciddi hastalığı olan çok insan göreceğimizdir" dedi.Güney Afrikalı bilim adamları, ülkenin ticari başkenti Johannesburg ve Pretoria'ya ev sahipliği yapan Gauteng eyaletindeki vaka patlamasının arkasında Omicron olduğununa dikkat çekiyor. Vakalar geçen hafta günde yaklaşık 550'den şu anda günde yaklaşık 4.000'e çıktı.Omicron olarak adlandırılan B.1.1.529 varyantı, bazı güney Afrika ülkelerinin ardından Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Hollanda, Hong Kong, Avustralya ve Belçika'da da görüldü.