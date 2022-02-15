Samanyolu Haber /Sağlık / Omicron varyantının üç yeni semptomu ortaya çıktı /15 Şubat 2022 10:25

Omicron varyantının üç yeni semptomu ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un yaygın olarak gözlemlenen baş ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlarına yenilerini ekledi.

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Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantına yakalananlar hastalığı çoğunlukla diğer varyantlardan daha kolay atlatsa da sayının artması sağlık birimlerinin üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle aşısız ve yüksek riskli kişiler için endişe devam ediyor.

Omicron varyantıyla enfekte olan hastaların birbirinden farklı semptomlar göstermesi oluşturuyor. Pek çok hasta hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlardan şikayet etse de, bazıları şiddetli belirtiler yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar semptomları ve bunların arkasındaki nedenleri açıkladı.

DSÖ’nün bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove, Omicron ile enfekte olan kişilerin onlarca semptom gösterebileceğini söyledi. Van Kerkhove, Covid-19 ve Omicron ile ilgili Canlı Soru-Cevap oturumu sırasında, "Ortalama olarak, Omicron ile enfekte olmanız durumunda Delta'ya kıyasla daha az hastaneye yatma riskinin olduğunu biliyoruz ancak bu hafif bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

OMİCRON’UN YENİ BİLDİRİLEN SEMPTOMLARI

Çoğu Omicron hastası boğaz ağrısı, şiddetli vücut ağrısı, yorgunluk, şiddetli baş ağrısı gibi soğuk algınlığına benzer semptomlar bildiriyor. İngiltere’de King’s College of London tarafından yürütülen ZOE COVID Study uygulaması kullanıcıların semptomlarla ilgili bildirimlerini topluyor.

ZOE uygulamasının verilerine göre son zamanlarda Omicron hastalarında ishal, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi gastrointestinal semptom bildirimleri arttı. Diğer taraftan, enfekte kişilerin üç klasik Covid-19 semptomunu, öksürük, ateş ve koku kaybı daha az bildirdi.

Uzmanlar, bu geniş semptom yelpazesi nedeniyle hastalığı teşhis etmenin daha zor hale geldiğini söyledi.

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