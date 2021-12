Omicron varyantından sonra vaka sayısı iki katına çıktı

Finlandiya Sağlık Enstitüsü ülkede ilk Omicron vakasının keşfedildiğini paylaştı.

Yunanistan da ilk Omicron vakasını tespit ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay Güney Afrika'dan ülkeye bağlı Girit Adası'na seyahat eden bir kişinin testinin pozitif olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fransa, ülkedeki ilk Omicron varyantının Paris yakınlarında görüldüğünü açıkladı. Nijerya'dan dönen bir kişinin test sonucunun pozitif olduğunu paylaşan Fransa'nın üst düzey sağlık danışmanları, Omicron'un ocak ayının sonuna kadar Fransa'da baskın varyant haline gelebileceğini belirtti.

Norveç'in başkenti Oslo'da da bir kişide, şirket yemeğine katılmasının ardından Omicron varyantı tespit edildi. Yapılan açıklamada varyantın sadece bir kişide görüldüğü ancak temas ve takip çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hindistan, Omicron varyantının tespit edildiği ilk iki vakayı Perşembe günü açıkladı. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili güneydeki Karnataka eyaletinden 66 ve 46 yaşındaki iki erkeğin Omicron için test sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti.

Amerika kıtasında faaliyet gösteren sağlık örgütü, PanAmerican Health Organization, Kanada ve Brezilya'da tespit edilen Omicron varyantının yakında Kuzey ve Güney Amerika'ya da yayılmaya başlayabileceğini belirtti.

İsrail Anayasa Mahkemesi, insan hakları örgütlerinin ülkenin istihbarat servisinin, yeni varyantın yayılmasını engellemek için cep telefonlarını takip etmesini ön gören geçici önlemlerin kaldırılmasına yönelik talebini reddetti.

Hollanda sağlık yetkilileri Avrupa Birliği dışından gelen uçuşlardan önce aşılanma durumundan bağımsız olarak yolcuların bir uçuş öncesi test yaptırması için çağrıda bulundu.

GSK, Vir ile birlikte geliştirdiği tedavinin Omicron varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı





Ülkede bir hafta önce kayıtlı koronavirüs vakalarının sayısı sadece 300'dü.Sağlık Bakanlığı yetkilileri Covid nedeniyle hastaneye başvurularda artış yaşandığını ve bu başvuruların çoğunluğunu aşısız bireylerin oluşturduğunu belirtti.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika için Bölge Acil Durum Direktörü Dr. Salam Gueye, Afrika'da aşılanma oranlarının hâlâ tehlikeli bir biçimde düşük olduğunu belirtti.Bloomberg'ün haberine göre Güney Afrika, Pfizer ve Merck ile Covid-19 hapları sipariş etmek üzere görüşmeler yapıyor.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Omicron varyantının dünya çapıda en az 24 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Peki hızla yayılan Omicron varyantı ile ilgili son durum ne?Yeni seyahat sınırlamaları açıklaması beklenen Hindistan, 'riskli ülkeler'den ülkeye ulaşanlara zorunlu Covid testi yapılmasını ön görüyor.Ülkenin en büyük şehri Mumbai, riskli ülkelerden Hindistan'a ulaşan tüm yolculara Çarşamba günü yedi gün karantina zorunluluğu getirdi.Hindistan'da baskın olan Delta varyantı, geçtiğimiz Nisan ve Haziran arasında ülke genelinde 200 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu. Dünyanın ikinci en yüksek vaka sayısına sahip ülkesi olan Hindistan'da, resmi rakamlara göre hastalığın bulaştığı kişi sayısı 34 milyona ulaştı. Bugüne kadar 470 bin kişinin covid nedeniyle öldüğü belirtilse de, gerçek sayının bunun on katı olabileceği de not ediliyor.Avrupa'da resmî olarak saptanmış en fazla Omicron varyantının görüldüğü ülke olan Hollanda'da, yeni varyantın varlığı ilk kez Pazar günü açıklanmıştı.Cuma günü Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 yolcudan 61'inin testleri pozitif çıkmış, bu kişilerin 13'ünde koronavirüsün Omicron varyantının görüldüğü tespit edilmişti.Ancak yapılan araştırmalar, bulaşıcı virüs varyantının resmî açıklamadan en az 1 hafta öncesinde de Hollanda'da dolaşımda olduğunu göstermişti.İngiltere ilaç düzenleme kurumu, ilaç şirketi GSK ve biyoteknoloji şirketi Vir'in ortak geliştirdiği antikor tedavisini, hafif ve orta şiddette Covid-19 belirtileri gösteren ve ağır hastalık geliştirme riski olan hastalar için onayladı. İngiliz ilaç şirketi GSK, Vir ile birlikte geliştirdiği tedavinin Omicron varyantına karşı etkili olduğunu belirtti.Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleme kurumu da, Fransız biyoteknoloji şirketi Valneva'nın protein bazlı aşısının aşamalı incelemesinin başladığını duyurdu.