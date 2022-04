Omicron'un alt varyantı BA.2 'ciddi' bir risk mi?

"MUTASYON FARKLILIĞI SÖZ KONUSU"





"DAHA AĞIR OLDUĞUNA DAİR BİR VERİ YOK"





"VİRÜSE KARŞI MEVCUT AŞILARIN ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR"





"ÖNÜMÜZDEKİ YAZ VİRÜSÜN SIKINTI OLUŞTURMA İHTİMALİ DÜŞÜK"





Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, dünya genelinde baskın hale gelen Omicron'un alt varyantı BA.2'nin aşılamanın etkisiyle ciddi bir risk oluşturmasının beklenmediğini bildirdi.Aynı zamanda mikrobiyolog da olan Prof. Dr. Oğuztürk, yaptığı açıklamada, BA.2'nin ilk kez Uzak Doğu, Endonezya ve Filipinler'de ortaya çıktığını anımsattı.Omicron'un BA.1 ve BA.3 alt türlerinin de bulunduğunu ama BA.2'nin diğer alt türlere göre hızlı bir yayılım gösterdiğini vurgulayan Oğuztürk, şöyle konuştu:"Özellikle son 2 aydır BA.2 varyantının dünyada yükseliş halinde olduğuna dair veriler paylaşılmakta. Dünya Sağlık Örgütü de şu an itibarıyla BA.2 varyantının dünyadaki vakaların yüzde 86'sını oluşturduğunu ifade etti. Genetik dizilim anlamında BA.2'de BA.1'e göre 20 mutasyon farklılığı söz konusu."Prof. Dr. Oğuztürk, şu an için BA.2'nin Omicron'a göre daha ağır ve ölümcül seyrettiğine yönelik bir verinin bulunmadığının altını çizdi.Oğuztürk, "BA.2 bulaştırıcılık anlamında Omicron'a göre daha güçlü, yüksek bir dağılıma sahip. Fakat pozitif vakalar irdelendiğinde dünyada BA.2 varyantı dahil virüsün çok da fazla artış göstermediğini görüyoruz. Hafif bir dalgalanma var. Bu nedenle salgınla ilgili süreçte çok da endişe edecek bir durumun olmadığını ifade edebilirim" değerlendirmesinde bulundu.BA.2'nin global bir dağılım göstermesinin normal olduğunu vurgulayan Oğuztürk, ileride ortaya çıkabilecek yeni varyantlara karşı bazı profesyonel tedbirlerin devam ettirilmesinin önemine işaret etti.Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Mevcut aşıların etkinliği Omicron'la bir miktar azalmış olsa da BA.2 dahil tüm varyantlara karşı hala devam ediyor. Bizim de bu varyanttan endişe duymamamız için hatırlatma dozlarını yaptırmaya ve bireysel tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekli. Bunlar uygulandığında BA.2 ülkemizde görülse dahi bizim için ciddi bir risk oluşturmayacaktır" diye konuştu.Covid-19'a karşı aşı ve hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi ve bireysel tedbirlere uyum gösterilmesinin önemine dikkati çeken Oğuztürk, bu konuda rehavete kapılmanın doğru olmadığını, yeni varyantların çıkma riskinin de her zaman bulunduğunu vurguladı.Prof. Dr. Oğuztürk, şöyle devam etti:"Salgının bir an önce sonlanması hepimizin isteği ama şöyle bir realite var; virüs aramızda dolaşmaya devam ediyor ve salgın henüz bitmedi. Salgının bir anda durması da söz konusu olmayacak, bu bilimsel gerçeği de kabul etmemiz gerekiyor. Ama vaka sayılarının azalması devam ediyor, bu güzel bir durum. Kuzey yarım kürede yaz sezonuna doğru ilerleyen bir süreç var, bu virüsün aleyhine bizim lehimize bir zamanı gösteriyor. Vakaların biraz daha düşeceğini ve kontrollü bir şekilde azalacağını tahmin ediyoruz."Dünyanın birçok ülkesinde insanların salgından bıktığını ve bir an önce bitmesini istediğini anlatan Oğuztürk, "Virüsün ne kadar süre aramızda kalacağını net bir şekilde ifade etmek gerçekçi olmaz. Fakat şunu net olarak söyleyebiliriz; önümüzdeki yaz virüsün bize sıkıntı oluşturma ihtimali çok düşük" görüşünü aktardı.