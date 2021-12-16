Samanyolu Haber /Gündem / Omicron'un gizemi çözüldü! /16 Aralık 2021 11:42

Omicron'un gizemi çözüldü!

Son günlerde gündemden düşmeyen Omicron varyantı ile ilgili bilim insanları çok önemli bir bilgiye ulaştı. Yeni varyanttaki en büyük gizemlerden biri deşifre oldu. Uzmanlar bu sayede Omicron ile daha iyi mücadele edecek tedavi yollarının belirlenmesinin önünün açıldığı yorumunda bulundu.

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Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5.5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs son dönemde varyantları ile gündemde. Dünyayı alarma geçiren son varyant ise Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron.

VE GİZEM ÇÖZÜLDÜ 
Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen yeni varyant ile ilgili araştırmalar son sürat devam ederken bilim insanları varyanttaki en büyük gizemlerden bir tanesini çözdüklerini açıkladı.

Hızla Delta varyantının yerini alan Omicron'un önümüzdeki haftalarda dünya genelindeki baskın tür olması bekleniyor. Zira Omicron tahmin edildiğinden de hızlı

EZBER BOZAN SONUÇLAR 
Ancak gelen ilk bilgiler umut verici. Omicron Delta'ya kıyasla daha hafif semptomlara ve hastalığa neden oluyor. İşte bunun nedeni sonunda belirlendi.

70 KAT DAHA HIZLI

Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirledi. Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.
Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.

OMICRONDA BU BELİRTİLERE DİKKAT
 
Omicron'un semptomlarının da Delta'dan farklı olduğu belirtiliyor. Örneğin hastalarda tat ve koku kaybı yaşanmazken daha önce sık rastlanmayan semptomlar karşımıza çıkıyor.


İngiliz Mirror gazetesinin 'Omicron'un beş yeni semptomu ve yeni varyantın orijinal virüsten farkı' başlıklı haberine göre, yeni varyantta dikkat edilmesi gereken 5 semptom şöyle...

Boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi
kuru öksürük
Aşırı yorgunluk
Hafif kas ağrıları
Gece terlemeleri

EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ? 
İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.

UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.

UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.

Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söylüyor.

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.
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